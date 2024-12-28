Sakatlar Konfederasyonu ÖTV düzenlemesini eleştirdi

AA

Yeni yılda kullanılacak engelli araçlarına yönelik Özel Tüketim Vergisi'siz (ÖTV) araç alma kurallarına göre araç elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkartıldı ve yerli üretimi desteklemek açısından alınacak araşta yüzde 40 yerlilik şartı arandı.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri, engelli araçlarına yönelik ÖTV düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Konfederasyon üyeleri adına basın açıklamasını Konfederasyon sözcüsü Derya Arslantürk okudu.

Engellilere yönelik politikaların hazırlık süreçlerine engelli sivil toplum kuruluşlarının katılmasını isteyen Arslantürk, ÖTV düzenlemesine yönelik eleştirilerde bulundu.

"10 YIL YENİLEME SÜRESİ VE YÜZDE 40 YERLİLİK ENGELLİLERİ SOSYAL HAYATTAN KOPARIR"

ÖTV düzenlemesiyle getirilen yenilikleri aktaran Arslantürk, "ÖTV Kanunu değişikliğiyle 10 yıllık yenileme süresi ve yüzde 40 yerlilik oranı engellileri sosyal hayattan koparıyor." ifadesini kullandı.

Arslantürk, düzenlemeyi engellilerin yaşam hakkını, özgürlüğünü ve temel insan haklarını hiçe sayan bir düzenleme olarak gördüklerini söyledi.