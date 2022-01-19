Saldırgan hesaplar, kripto para birimi girişimlerini tehdit ediyor

kripto para biriminin hayatımıza girmesiyle birlikte aynı zamanda saldırılar ve hırsızlıklar da başladı. Yapılan çalışmalarda saldırganların nasıl harekete geçtiği de açığa çıkıyor.

Kripto para piyasasında hesapların korunması konusu öne çıktı. Bu konuda araştırma yapan Kaspersky uzmanları, gelişmiş kalıcı tehdit (APT) merkezi BlueNoroff'un dünya çapındaki küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik büyük kripto para birimi kayıplarına yol açan saldırılarını ortaya çıkardı.

AKILLI ŞİRKETLER HEDEF ALINIYOR

Kaspersky açıklamasına göre, SnatchCrypto adlı hareket, kripto para birimlerini, akıllı sözleşmeleri, DeFi, Blockchain ve FinTech endüstrisini ve bunlarla ilgilenen çeşitli şirketleri hedef alıyor.

BlueNoroff'un en son hareketinde saldırganlar, hedef şirketlerin çalışanlarının güvenini "sözleşme" veya başka bir iş dosyası kisvesi altında gözetim işlevlerine sahip tam özellikli bir Windows arka kapısı göndererek suistimal ediyor.

SALDIRGANLAR KRİPTO PARA CÜZDANLARINI HEDEF ALIYOR

Saldırganlar, kurbanların kripto cüzdanını boşaltmak için karmaşık altyapı, açıklardan yararlanma ve kötü amaçlı yazılım implantlarından oluşan kapsamlı ve tehlikeli kaynaklar geliştirdi.

SAHTE ŞİRKETLER KURUYORLAR

BlueNoroff, Lazarus grubunun bir parçası olarak çeşitli yapılarını ve gelişmiş saldırı teknolojilerini kullanıyor. Lazarus APT grubu, bankalara ve SWIFT'e bağlı sunuculara yönelik saldırılarla tanınıyor ve kripto para birimi yazılımının geliştirilmesi için sahte şirketlerin kurulmasıyla uğraşıyor.

KÜÇÜK KRİPTO PARA İŞLETMELERİNİN SAVUNMASI YETERSİZ

Aldatılan müşterilere sonrasında yasal görünen uygulamalar yüklendi ve bir süre sonra arka kapıdan güncellemeler iletildi. Ardından kripto para birimi girişimlerine yönelik saldırılar başladı. Kripto para birimi işletmelerinin çoğu küçük veya orta ölçekli girişimler olduğundan iç güvenlik sistemlerine çok fazla yatırım yapamıyor. Saldırgan bu zaafı değerlendiriyor ve ayrıntılı sosyal mühendislik şemaları kullanarak bundan yararlanıyor.

SALDIRGANLAR HAFTALARCA VE AYLARCA KURBANLARI TAKİP EDİYOR

BlueNoroff, kurbanın güvenini kazanmak için mevcut bir risk sermayesi şirketi gibi davranıyor. Kaspersky araştırmacıları, SnatchCrypto kampanyası sırasında marka adı ve çalışan adlarının kötüye kullanıldığı 15'ten fazla girişimi ortaya çıkardı.

SALDIRILARIN ŞEKLİ BELİRLENDİ

APT grubu, sistemleri enfekte etmek adına çeşitli yöntemlere sahip ve duruma göre çeşitli enfeksiyon zincirlerini bir araya getiriyor. Saldırganlar, silaha dönüştürülmüş Word belgelerinin yanı sıra sıkıştırılmış Windows kısayol dosyaları biçiminde gizlenmiş kötü amaçlı yazılımları da yayıyor. Kurbanın genel bilgileri, daha sonra tam özellikli bir arka kapı oluşturan Powershell aracısına gönderiliyor. Bunu kullanarak BlueNoroff, kurbanı izlemek için diğer kötü amaçlı araçları olan bir keylogger ve ekran görüntüsü alıcısını devreye sokuyor.

KULLANICILARIN GÜNLÜK İŞLEMLERİNİ İZLİYORLAR

Ardından saldırganlar, haftalarca ve aylarca kurbanları takip ediyor. Finansal hırsızlık için strateji planlarken tuş vuruşlarını topluyor ve kullanıcının günlük işlemlerini izliyor. Kripto cüzdanlarını yönetmek için popüler bir tarayıcı uzantısı kullanan belirgin bir hedef bulduktan sonra (örneğin Metamask uzantısı gibi), uzantının ana bileşenini sahte bir sürümle değiştiriyor.

Araştırmacılara göre saldırganlar, büyük transferler keşfettiklerinde bir bildirim alıyorlar. Güvenliği ihlal edilmiş kullanıcı başka bir hesaba bir miktar para aktarmaya çalıştığında işlem sürecini durdurup kendi aracılarını enjekte ediyorlar.

Başlatılan ödemeyi tamamlamak için kullanıcı "onayla" düğmesini tıkladığında, siber suçlular alıcının adresini değiştiriyor ve işlem miktarını en üst düzeye çıkarıyor. Böylece hesabı tek bir hamlede boşaltıyor.

"KRİPTO PARA BİRİMİ HİZMETLERİNİN İYİ KORUNMASI GEREKİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Seongsu Park, saldırganların sürekli olarak başkalarını kandırmak ve istismar etmek için yeni yollar keşfederken, küçük işletmelerin çalışanlarını temel siber güvenlik uygulamaları konusunda eğitmesi gerektiğini belirterek, "Şirketin kripto cüzdanlarıyla çalışması özellikle önemlidir. Kripto para birimi hizmetlerini ve uzantılarını kullanmanın yanlış bir tarafı yoktur ancak bunun, hem APT hem de siber suçlular için çekici bir hedef olduğunu unutmayın. Bu nedenle, bu sektörün iyi korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.