Salgın dünya gıda güvenliğini tehdit ediyor

Salgın tarım sektörünün temel unsurları olan tedarik zinciri ve gıda talebini etkiledi.

Koronavirüs salgını, birçok ülkenin sınırları kapatması nedeniyle gıda tedarikinde ciddi sıkıntılara yol açarken, arzla bağlantılı belirsizliklerden endişe duyan bazı ülkelerin, gıda ihracatını kısıtlaması bu krizi daha da derinleştirdi.

Salgın, tarım sektörünün temel unsurları olan tedarik zinciri ve gıda talebini etkiledi, birçok ülkenin sınırlarını kapatması ve seyahat kısıtlaması getirmesi nedeniyle tedarik zincirinde sorunlara yol açtı.

İSRAF ARTTI

Salgın döneminde özellikle taze gıda tedarikini engelleyen kısıtlamalardan ötürü israf da arttı.

Kısıtlamalar ve karantina önlemleri, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlarla balıkçıların pazarlara erişimini, üretim kapasitelerini ve satışlarını düşürdü, özellikle küçük ölçekli çiftçilik yapanları, göçmen ve kayıt dışı işçileri, göçebe çobanları ve balıkçıları etkiledi.

AFGANİSTAN'DA SÜT ÜRÜNLERİ AZALDI

Koronavirüs salgınının dünyada ulusal üretim üzerindeki olası sonuçlarının boyutu henüz netlik kazanmazken, örneğin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) araştırma yürüttüğü ülkelerden Afganistan'da 2020'de tahıl, meyve, sebze ve süt ürünlerinin yüzde 50'nin üzerinde azaldığı tahmin ediliyor.

SALGIN HAYVANCILIĞI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Salgın hayvan yemine erişimin ve mezbahaların kapasitesinin azalmasına neden olarak hayvancılık sektörünü de olumsuz etkiledi.

FAO'nun ortaya koyduğu bulgular, hayvancılık sektörünün, salgının etkilerine karşı özellikle savunmasız olduğunu gösteriyor.

Yine çok çabuk bozulan ve nispeten sınırlı sürede satılması, işlenmesi veya depolanması gereken taze balık ve su ürünleri özellikle risk altında bulunuyor.

Dünya toplam et üretiminin, koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan piyasa aksaklıkları, hayvan hastalıkları ve kuraklığın kalıcı etkileri nedeniyle 2020'de yüzde 1,7 düştüğü tahmin ediliyor.

55 ÜLKEDE EN AZ 155 MİLYON İNSAN AKUT GIDA GÜVENSİZLİĞİ YAŞADI

FAO'nun konuyla ilgili raporunda, 2020'de 55 ülkede en az 155 milyon insanın kriz ya da daha kötü seviyelerde akut gıda güvensizliği yaşadığına işaret ediliyor.