Salgın hava yolu şirketlerine 125 milyar dolar kaybettirdi

Koronavirüs salgını ilk ortaya çıktığında seyahat kısıtlaması nedeni ile hava yolları şirketleri olumsuz etkilendi. Bu etki bütün yıla yayılınca da cirodaki düşüşlerle kendisini tekrar belli etti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte 2020 yılında azalan yolcu sayısı beraberinde ciro kayıplarını getirdi. Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 2019'a kıyasla yüzde 63,3 oranında azalırken, bu düşüş dünya genelindeki havalimanı işletmelerine yıllık 125 milyar dolarlık ciro kaybı olarak yansıdı.

YOLCU SAYISI YÜZDE 63,3 AZALDI

Airport Council International (ACI) tarafından hazırlanan rapora göre, hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı, 2019'a kıyasla yüzde 63,3 oranında azalırken, dünya genelindeki havalimanı işletmelerinin yıllık ciro kaybı 125 milyar doları buldu.

CİROLAR 63 MİLYON DOLAR OLDU

Normal şartlarda 188 milyar dolar olması beklenen 2020 ciroları, 63 milyar dolar oldu. 2020 boyunca uluslararası seferlerde taşınan yolcu sayısındaki düşüş oranı yüzde 75'e ulaştı.

AVRUPA VE ORTA DOĞU'DAKİ HAVA LİMANLARININ CİRO KAYBI YÜZDE 70'İ GEÇTİ

Ayrıca, iç hat pazarlarındaki kayıp yüzde 54,7 seviyesinde gerçekleşirken bölgesel olarak en fazla Avrupa ve Orta Doğu'daki hava limanlarının etkilendiği görüldü. Bu iki bölgedeki havalimanı ciro kaybı ise 2019'a kıyasla yüzde 70'i aştı.

Şu anki verilere göre 2021 yılında havalimanı işletmelerinin cirosunun, 2019'e göre yüzde 50 oranında azalması beklenirken, Avrupa ve Orta Doğu, yüzde 58 oranındaki düşüş beklentisiyle yine en zayıf iki bölge olarak öne çıkıyor.

HONG KONGLU ŞİRKETTEN MASKE AYRICALIĞI

Öte yandan Hong Kong merkezli hava yolu Cathay Pacific şirketi ise yolcuların maske kullanımı konusunda tartışmalı bir karar aldı.

FİRST VE BUSINESS CLASS YOLCULARI YATARKEN MASKELERİNİ ÇIKARTACAKLAR

Şirket, First ve Business Class yolcularının yattıkları sırada maskelerini çıkarabileceklerini duyurdu. First ve Business Class bölümlerinde yolcu yoğunluğunun düşük olması ve koltukların kabin şeklindeki yapısının, hastalığın bulaşma riskini en aza indirdiği belirtildi.

EKONOMİ VE PREMİUM EKONOMİ CLASS YOLCULARI SADECE YEMEK YERKEN MASKELERİNİ ÇIKARTABİLİR

Ekonomi ve Premium Ekonomi Class yolcuları için ise yemek yedikleri anlar dışında maske takmak zorunlu olmaya devam edecek.