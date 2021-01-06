Salgın nedeniyle hava yolu işletmelerinin ruhsat süresi uzatılabilecek

Koronavirüs salgınında en çok etkilenen sektörlerin başında hava yolları geldi. Uçuş yasakları sektörü durma noktasına getirdi. Bu durumla ilgili bir iyileştirme kararı verildi.

Yakın dönemde yaşanan deneyimden yola çıkarak alınan karar, salgın nedeniyle uçuşlara ara verilmesi halinde, hava yolu işletmelerinin ruhsat süresi İnceleme Komisyonu tarafından uzatılabileceği yönünde.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, yer alan ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı.

HAVA YOLU VE HAVA TAKSİ İŞLETMELERİNİN RUHSAT SÜRESİNİ KAPSIYOR

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen durumlarda, uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde, hava yolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin olarak yönetmelik kapsamında belirlenen ve ruhsatın geçerlilik koşullarını etkileyen süreler, İnceleme Komisyonu tarafından uzatılabilecek.

Bu durumda, Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış hava yolu ve hava taksi işletmelerinde, anılan durumun geçerli olduğu süre boyunca yönetmeliğin "mali denetim" başlıklı 45. maddesinde öngörülen "asgari sermayenin öz varlık içerisinde mevcut olması" şartı aranmayacak.

MUAFİYET, 2019 VE 2020 YILLARI YIL SONU VE ARA DÖNEM MALİ TABLOLARINI DA KAPSAYACAK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, belirtilen muafiyet, 2019 ve 2020 yılları yıl sonu ve ara dönem mali tablolarını da kapsamak üzere uygulanacak.