Salgın sürecinde vatandaş en çok bankaları şikayet etti

Salgın sürecinde vatandaş en çok bankaları şikayet etti

Kamu Denetçiliği Kurumuna, 2013'ün mart ayından bugüne kadar, farklı alanlarla ilgili 169 bin 170 başvuru yapıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK), 2013'ün mart ayından bugüne kadar ekonomi, kamu personel rejimi ve eğitimin de aralarında bulunduğu 169 bin 170 başvuru yapıldı:

KDK'ya yapılan bu yılki 88 bin 635 müracaattan 70 bin 190'ı koronavirüs nedeniyle verilen temel destek kredilerine ilişkin oldu.

2013’TEN BU YANA ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRİYORLAR

İdarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulan KDK, 2013'ün mart ayından itibaren vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmeye başladı.

BAŞVURU SAYISI ARTTI

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un yürüttüğü tanıtım faaliyetleriyle kuruma başvuru sayıları yükseldi. Kuruma 2013'te 7 bin 638, 2014'te 5 bin 639, 2015'te 6 bin 55, 2016'da 5 bin 519, 2017'de 17 bin 131, 2018'de 17 bin 585, geçen yıl ise 20 bin 968 başvuru yapıldı.

TALEP EDİLENDER AZ KREDİ KULLANAN BANKALAR ŞİKAYET SEBEBİ

Bu yıl içinde KDK'ye iletilen başvuru sayısı rekor kırarak 88 bin 635'e çıktı. Bu başvurulardan 70 bin 190'ı koronavirüs sürecindeki temel destek kredileri hakkında yapıldı, vatandaşlar müracaatlarında kredi vermeyen veya talep ettiğinden az kredi uygulayan bankaları şikayet etti.

BU YILKİ BAŞVURU, 7 YILDAKİ TOPLAM BAŞVURU SAYISINI GEÇTİ

KDK'ye 2013'ten bugüne kadar yapılan toplam müracaat ise 169 bin 170 oldu. Bu yıl içindeki başvuru, 2013'ün mart ayından 2019 sonuna kadar geçen yaklaşık 7 yıllık sürede yapılan toplam müracaat sayısını geçti. Böylece 2020 en çok başvurunun alındığı yıl olarak kayıtlara girdi.

MÜRACAATLARIN YÜZDE 81,36'SINI EKONOMİ, MALİYE VE VERGİ ALANINDAKİ ŞİKAYETLER

Bu yılki başvuruların konulara göre dağılımına bakıldığında, müracaatların yüzde 81,36'sını ekonomi, maliye ve vergi alanındaki şikayetler oluşturdu. Bu alanı yüzde 3,88'lik oranla kamu personel rejimi, yüzde 3,23'le adalet, milli savunma ve güvenlik, yüzde 1,83'le eğitim, öğretim, gençlik ve spor konuları, yüzde 1,50 ile mahalli idarelerce yürütülen hizmetler takip etti.

TAVSİYE KARARLARINA UYMA ORANI YÜZDE 76,30

KDK, bu yıl içinde 2019'dan devredenlerle birlikte 92 bin 465 başvuruyu incelemeye aldı, bunlardan 88 bin 802'sini sonuçlandırdı. Kurumun verdiği tavsiye kararlarına idarelerin uyma oranı yüzde 76,30 olarak gerçekleşti.