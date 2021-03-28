Salgın sürecinde yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi talebi

Esnaf'ın bağlı olduğu teşkilat, esnaf ve sanatkara olan yansımalarını düşünerek salgın sürecinde yeni evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi verilmesini istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın sürecinde evlenme oranının düştüğünü belirterek, 415 meslek koluna birden canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için yeni evlenecek çiftlere, sıfır faizli ve 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmesi talebinde bulundu.

"ÇİFTLER EVLİLİK PLANLARINI ERTELİYOR"

Palandöken, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların, çiftlerin evlilik planlarını ertelemesine sebep olduğunu bildirdi.

DÜĞÜN SEKTÖRÜ ZORDA

Geçen yıl koronavirüsn etkisiyle evlenme oranlarının düştüğüne dikkati çeken Palandöken, "Evlenen çiftlerin büyük bir kısmı ise nikah merasimiyle evlendiği için düğün sektörü süreçten yara aldı. Her yıl piyasayı canlandıran, 20 milyar lira büyüklüğe sahip düğün sektöründen bu yıl ciro beklentimiz düşük." ifadesini kullandı.

Palandöken, dünyaevine girecek çiftlerin ve düğün sektörünün, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşadığına işaret ederek, sektörde çalışanların ve faaliyette bulunanların iş yapamaz hale geldiğini belirtti.

"YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE DESTEK VERİLSİN"

Sektörün ayağa kalkması ve gençlerin hayallerine kavuşması için yeni evlenecek çiftlere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeye niyetlendiği halde düğün masraflarını karşılayamayacağı için bunu erteleyen çiftlerin evlilik hayalleri, ekonomik nedenler yüzünden suya düşmemeli.

SIFIR FAİZLİ VEYA 6 AY GERİ ÖDEMESİZ

Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmeli. Çiftlere evlilik kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünyaevine girer hem de piyasada hareketlenme yaşanır. Yuva kuracak çiftlerin yaptığı harcamalar 415 meslek koluna birden etki ediyor."