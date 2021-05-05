Salgından kaçanlar tatil için villaları tercih ediyor

Salgından kaçanlar tatil için villaları tercih ediyor

Koronavirüs salgının izolasyonun sağlandığı tatil seçeneklerini ön plana çıkartırken yüksek gelir grupları müstakil villalara yöneldi.

Sosyal mesafe ve hijyenin ön planda olduğu bu dönemde izole tatil anlayışı, günlük kiralık villalara yoğun talep oluştururken kiralık villalara talep 8 kat arttı.

GÜNLÜK FİYATLARI 300 İLE 3 BİN LİRA ARASINDA

Villalara talep geçtiğimiz yıllara göre 8 kat talep artarken, günlük fiyatları ise 300 ile 3 bin lira arasında değişiyor.

KORONAVİRÜS SALGINI TATİL PLANLARINI DA DEĞİŞTİRDİ

Salgın nedeniyle otel gibi kalabalık ortamlara girmek istemeyenler, havuzlu villa ve izole tatillere yönelirken, şimdiden rezervasyonlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Villa kiralamalarında talep en çok Antalya’da yaşanırken, günlük fiyatlar ise ortalama 300 ile 3 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.