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    Salgından kaçanlar tatil için villaları tercih ediyor

    Koronavirüs salgının izolasyonun sağlandığı tatil seçeneklerini ön plana çıkartırken yüksek gelir grupları müstakil villalara yöneldi.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 16:51
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    Salgından kaçanlar tatil için villaları tercih ediyor

    Sosyal mesafe ve hijyenin ön planda olduğu bu dönemde izole tatil anlayışı,  günlük kiralık villalara yoğun talep oluştururken kiralık villalara talep 8 kat arttı.

    GÜNLÜK FİYATLARI 300 İLE 3 BİN LİRA ARASINDA

    Villalara talep geçtiğimiz yıllara göre 8 kat talep artarken, günlük fiyatları ise 300 ile 3 bin lira arasında değişiyor.

    KORONAVİRÜS SALGINI TATİL PLANLARINI DA DEĞİŞTİRDİ

    Salgın nedeniyle otel gibi kalabalık ortamlara girmek istemeyenler, havuzlu villa ve izole tatillere yönelirken, şimdiden rezervasyonlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Villa kiralamalarında talep en çok Antalya’da yaşanırken, günlük fiyatlar ise ortalama 300 ile 3 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

    Salgından kaçanlar tatil için villaları tercih ediyor #1

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