Salgından sonra tüketiciler cadde mağazalarına gidecek

Araştırma firması GfK’nin yaptığı çalışmaya göre, koronavirüs salgını sona erdiğinde her 2 kişiden biri, AVM içindeki mağazalar yerine cadde üzerindeki mağazalardan alışveriş yapmayı planlıyor.

Yeni tip koronavirüs salgınının ardından tüketici alışkanlıklarının büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ KUAFÖR YERİNE EVİ TERCİH EDİYOR

Araştırmanın sonuçlarına göre yaklaşık her iki kişiden biri, koronavirüs salgını sona erdiğinde saç boyası, kesimi gibi kuaför ihtiyaçlarını evde kendisinin karşılayacağını belirtti.

EVDE SAÇ BAKIMI KONUSUNDA KADINLAR ÇOĞUNLUKTA

Kadınların yüzde 55'i, erkeklerin yüzde 40'ı söz konusu gereksinimlerini evde gidereceklerini söyledi.

İKİ KİŞİDEN BİRİ AVM’Yİ TERCİH EDİYOR

Yine her iki kişiden biri, salgın sonrasında alışverişlerini, AVM içindeki mağazalar yerine cadde üzerindeki mağazalardan yapmayı tercih edeceğini belirtti.

Bu oranın özellikle kadınlarda daha yüksek olduğu görüldü. Cadde mağazalarını tercih edeceğini belirten kadınların oranı yüzde 56, erkeklerin oranı yüzde 47 olarak tespit edildi.

RESTORANLAR VE KAFELER BOŞ KALABİLİR

Her üç tüketiciden ikisi salgın sona erdiğinde restoran, kafe ve barlara daha seyrek gideceğini ifade etti.

SALGIN SONRASI EVDE YA DA AÇIK HAVADA SPOR YAPILACAK

Salgın bittikten sonra spor salonuna gitmek yerine çevrim içi kanallara üye olarak evden spor yapmayı veya açık havada spor yapmayı tercih edeceklerin oranı yüzde 58, bunu tercih etmeyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 16 olarak bulundu.

SANATSAL FAALİYETLERE UZAKTAN ERİŞİLECEK

Tiyatro, sinema ve konser gibi kültürel aktivitelere fiziksel olarak katılmaktansa uzaktan erişimle katılmayı tercih edeceklerini belirtenlerin oranı da yüzde 51 olarak hesaplandı.