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- Salgından sonra tüketiciler cadde mağazalarına gidecek
Salgından sonra tüketiciler cadde mağazalarına gidecek
- AA
- 10.05.2020 - 18:04
Yeni tip koronavirüs salgınının ardından tüketici alışkanlıklarının büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.
HER İKİ KİŞİDEN BİRİ KUAFÖR YERİNE EVİ TERCİH EDİYOR
Araştırmanın sonuçlarına göre yaklaşık her iki kişiden biri, koronavirüs salgını sona erdiğinde saç boyası, kesimi gibi kuaför ihtiyaçlarını evde kendisinin karşılayacağını belirtti.
EVDE SAÇ BAKIMI KONUSUNDA KADINLAR ÇOĞUNLUKTA
Kadınların yüzde 55'i, erkeklerin yüzde 40'ı söz konusu gereksinimlerini evde gidereceklerini söyledi.
İKİ KİŞİDEN BİRİ AVM’Yİ TERCİH EDİYOR
Yine her iki kişiden biri, salgın sonrasında alışverişlerini, AVM içindeki mağazalar yerine cadde üzerindeki mağazalardan yapmayı tercih edeceğini belirtti.
Bu oranın özellikle kadınlarda daha yüksek olduğu görüldü. Cadde mağazalarını tercih edeceğini belirten kadınların oranı yüzde 56, erkeklerin oranı yüzde 47 olarak tespit edildi.
RESTORANLAR VE KAFELER BOŞ KALABİLİR
Her üç tüketiciden ikisi salgın sona erdiğinde restoran, kafe ve barlara daha seyrek gideceğini ifade etti.
SALGIN SONRASI EVDE YA DA AÇIK HAVADA SPOR YAPILACAK
Salgın bittikten sonra spor salonuna gitmek yerine çevrim içi kanallara üye olarak evden spor yapmayı veya açık havada spor yapmayı tercih edeceklerin oranı yüzde 58, bunu tercih etmeyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 16 olarak bulundu.
SANATSAL FAALİYETLERE UZAKTAN ERİŞİLECEK
Tiyatro, sinema ve konser gibi kültürel aktivitelere fiziksel olarak katılmaktansa uzaktan erişimle katılmayı tercih edeceklerini belirtenlerin oranı da yüzde 51 olarak hesaplandı.