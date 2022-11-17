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    Sam Bankman-Fried: FTX için iflas başvurusu hataydı

    FTX ile ilgili atılan adımdan pişmanlık duyan Bankman-Fried, "Bunu yapmasaydım, para çekme işlemleri açılacaktı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 10:47
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    Sam Bankman-Fried: FTX için iflas başvurusu hataydı

    İflasını açıklayan dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, günler sonra sessizliğini bozdu.

    Vox'a konuşan Bankman-Fried, iflas başvurusunda bulunma kararından pişman olduğunu söyledi.

    FTX, geçen hafta ABD'de iflas başvurusunda bulunurken, şirketin yeni CEO'su John Ray oldu.

    İflas pişmanlığı: Bunu yapmasaydım para çekme işlemleri açılacaktı

    Bankman-Fried, röportajda, FTX'in iflas sürecinden sorumlu olanların "utançtan her şeyi yakmaya çalıştığını", o süreçte 8 milyar dolar toplamak ve şirketi kurtarmak için iki haftası olduğunu söyledi.

    En büyük tek hatasının iflas başvurusu olduğunu dile getiren Bankman-Fried, "Bunu yapmasaydım, bir ay içinde müşterilere tamamen para çekme işlemleri açılacaktı." dedi.

    "Müşterileri hiç korumuyorlar"

    Düzenleyicilerin her şeyi daha da kötüleştirdiğini anlatan söz konusu isim, "Müşterileri hiç korumuyorlar." diye konuştu.

    FTX, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da dahil olmak üzere çok sayıda küresel düzenleyiciyle temas halinde olduğunu duyurmuştu.

    Sam Bankman-Fried: FTX için iflas başvurusu hataydı #1

    Düzenleyicileri eleştirdi

    Vox röportajı yayınladıktan sonra Bankman-Fried, söylediklerinin bir kısmının "düşüncesiz" şekilde ifade edildiğini, kamuya açıklanması amaçlanmayan bir şeyi açığa vurduğunu kaydetti.

    FTX'in eski CEO'su, "Düzenleyici olmak gerçekten zor. İmkansız bir işleri var: yetkilerinin izin verdiğinden daha hızlı büyüyen tüm endüstrileri düzenlemek." diye ekledi.

    Sam Bankman-Fried: FTX için iflas başvurusu hataydı #2


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