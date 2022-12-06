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    Sam Bankman-Fried, hapis cezası alabilir

    FTX'in kurucusunun, müebbetle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 12:19
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    Sam Bankman-Fried, hapis cezası alabilir

    İflas eden kripto para borsası FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, zor günlerden geçiyor.

    FTX'in kurucusu, halihazırda çok sayıda kurum tarafından soruşturma altında.

    CNBC'nin haberine göre, Bankman-Fried, FTX'in 32 milyar dolarlık çöküşü nedeniyle yıllarca hapis cezası alabilir.

    Müebbetle karşı karşıya kalabilir

    Haberde yer verilen bir senaryoya göre, Bankman-Fried, denetimli serbestlik olasılığı olmadan federal hapishanede müebbetle karşı karşıya kalabilir.

    Eski federal savcı Renato Mariotti, "Burada bir dolandırıcılık davası olduğu kesin." dedi.

    "Bankman-Fried'i temsil etseydim..."

    Mariotti, "Bankman-Fried'i temsil etseydim, ona hapis cezasından endişe duyması gerektiğini söylerdim. Onun için ağır basan bir endişe." ifadelerini kullandı.

    Ancak şu an için Bankman-Fried'in, kişisel yasal teşhiriyle ilgilenmiyor gibi göründüğü belirtiliyor.

    Sam Bankman-Fried, hapis cezası alabilir #1

    FTX'in iflas süreci

    FTX, geçtiğimiz ay, ABD’de iflas süreci başlattı. Şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried de istifa etti.

    Bankman-Fried, şirketinin likidite sorununu çözebilmek için 8 Kasım'da Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance’in FTX’i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı.

    AA'nın haberine göre, Binance, görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.


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