Sam Bankman-Fried: İnsanlara paralarını vermek için yeni iş planlıyorum

Kripto piyasasını sarsan isim, FTX kullanıcılarına geri ödeme yapmanın yolunu bulmak istediğini söyledi.

Çöken kripto para borsası FTX, ABD'de iflas başvurusu sonrası konuşulmaya devam ediyor.

Şirketin kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Bahamalar'da yaptığı açıklamada, dolandırıcılığı reddederken, bu sektörde düşündüğü kadar yetkin olmadığını söyledi.

FTX kullanıcılarına yardım etmek istiyor

BBC'ye verdiği demeçte, geceleri olası tutuklanma konusunda endişelendiğini itiraf eden Bankman-Fried, FTX kullanıcılarına geri ödeme yapmanın bir yolunu bulmayı umduğunu anlattı.

Bankman-Fried, "Dünyaya nasıl yardım edebileceğimizi düşünüyorum. Kullanıcılar için ne yapabileceğimi düşünüyorum. En azından FTX kullanıcılarına karşı elimden gelenin en iyisini yapma görevim olduğunu düşünüyorum." dedi.

Geri ödeme için yeni iş girişimi sorusu: Deneyeceğim

Yatırımcılara geri ödeme yapacak parayı kazanmak için yeni bir iş girişimi başlatmayı planlayıp planlamadığı sorulan Bankman-Fried, "Bunu yapabilmek için her şeyimi verirdim. Ve yapabilirsem deneyeceğim." şeklinde konuştu.

İflas avukatları, FTX skandalını "kurumsal Amerika tarihindeki en ani ve çetrefilli çöküşlerden biri" olarak tanımlıyor.

"FTX'i kendi beyliği gibi yönetti"

Sam Bankman-Fried, şirketi "kendi beyliği" gibi yönetmekle suçlanıyor. Söz konusu ismin, yakalanması halinde müebbet hapisle karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor.