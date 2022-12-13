Sam Bankman-Fried, yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, suçlamalarla karşı karşıya kalan ismin, dolandırıcılık planı yaptığını duyurdu.

Çöküşünü açıklayan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Bahamalar'da tutuklandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bankman-Fried tarafından suistimal iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

SEC, Bankman-Fried'ı şirketteki yatırımcıları dolandırmakla suçladığını duyurdu.

"Yatırımcılarını dolandırmak için plan yaptı"

Yapılan açıklamada, "Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bugün, Bankman-Fried'ı CEO'su ve kurucu ortağı olduğu kripto ticaret platformu FTX Trading Ltd'deki hisse senedi yatırımcılarını dolandırmak için bir plan düzenlemekle suçladı." denildi.

Soruşturma devam ediyor

Ayrıca, "Diğer menkul kıymetler kanunu ihlallerine ve iddia edilen suiistimale ilişkin diğer kurum ve kişilere yönelik soruşturmalar devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bankman-Fried, suç işlediğini düşünmediğini söylerken, "Hiçbir zaman dolandırıcılık yapmaya çalışmadım." demişti.

Fonları başka bir şirkete yönlendirdi

Suçlamaların odağındaki söz konusu ismin, yatırımcılardan 1,8 milyar dolardan fazla para toplarken FTX müşterilerinin fonlarını kripto ticaret şirketi Alameda Research'e yönlendirdiğini gizlediği kaydedildi.

Kripto platformlarına çağrı: Yasalarımıza uyun

SEC Başkanı Gary Gensler, "Sam Bankman-Fried'ın yatırımcılara kriptodaki en güvenli yerlerden biri olduğunu söylerken, bir aldatma temeli üzerine iskambil evi inşa ettiğini iddia ediyoruz.

Bankman-Fried tarafından işlendiği iddia edilen dolandırıcılık, kripto platformlarına yasalarımıza uymaları gerektiğine dair açık bir çağrıdır." şeklinde konuştu.

"FTX'in çöküşü, gerçek risklerin altını çiziyor"

SEC'in İcra Direktörü Gurbir Grewal da, "FTX'in çöküşü, kayıt dışı kripto varlık ticaret platformlarının hem yatırımcılar hem de müşteriler için oluşturabileceği çok gerçek risklerin altını çiziyor." dedi.