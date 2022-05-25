Türk ekonomisinin önemli paydaşlarından biri olan OSB'lerdeki yatırımlar devam ediyor. Bu anlamda Samsun Havza OSB'de de 10 fabrika inşa edilecek.

Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) inşa edilecek 10 fabrikanın temeli düzenlenen törenle atıldı. Havza OSB’de 10 yeni fabrikanın temel atma töreni, protokol üyelerinin katılımıyla aynı anda yapıldı.

Fabrikaların kurulacağı bölgenin altyapıları tamam

Fabrikaların içinde yapılacağı Havza OSB, 960 dönüm üzerinde, 43 adet sanayi parseline sahip ve tüm altyapı tesislerinin tamamlanmış durumda.

İHA'nın haberine göre, törende konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, tahsisi yapılan 29 parselden 5’inde üretime geçildiğini, 5’inde inşaatın devam ettiğini, 9’unda proje çalışmalarının sürdüğünü ve 10’unun da bugün toplu olarak temelinin atıldığını belirtti.

Samsun’da 10 fabrikanın temeli atıldı VİDEO

OSB'de 220 kişi istihdam ediliyor

Bugün itibarıyla üretimde olan firmalarda 220 kişinin istihdam edildiğini belirten Vali Dağlı, Havza OSB’nin genişleme alanı hariç 960 dönümlük arazisi üzerindeki parsellerinin tamamıyla faaliyete geçmesi durumunda 3 bin 500’ün üzerinde kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

“Üretim ve istihdam olmadan olmaz”

Temeli atılan fabrikaların üretim ve istihdam açısından önemli olduğuna vurgulayan Dağlı, “Organize sanayi bölgeleri önemli. Bu açıdan Havza’nın çok da önemli bir cazibe merkezi olduğunun bilincindeyiz. Bu maksatla 10 bin dönüme çıkardık. Kavak OSB 680 genişleme alanı kabul edildi, şu anda işlemler devam ediyor. Vezirköprü’de 2 bin 500 dönümlük bir organize sanayinin kuruluşunu bakanlığımıza gönderdik, olumlu dönüş geldi. Üretim olmadan olmaz, istihdam olmadan olmaz. Bunların da yolu düzenli sanayileşmedir ve organize sanayi bölgeleridir.” dedi.

“Bu bölge Kuzey Anadolu’nun, Türkiye’nin en önemli sanayi havzası olacak”

Bölgede gelişen sanayileşme ile Türkiye’de öncü olacaklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Havza OSB’yi 1.000 dönümden 10 bin dönüme çıkartıyoruz. Burası zamanı gelince de 20 bin dönüme çıkacak. Merzifon, Suluova, Havza, Kavak üst kod olacak. Kuzey Anadolu’nun Türkiye’nin en önemli sanayi havzası olacak bu bölge. Bunun merkezinde de Havza OSB olacak. Biz, bölge ve Türkiye’ye örnek olacak atılımlara imza atıyoruz. Kenevir konusunda bazı dikkat edilmesi gereken konular var. Keneviri ilaç sanayinde değerlendirmediğinizde yeteri kadar ekonomik değeri olamayabiliyor. Ama burada yatırım tesisleri ile bu eksiklik de tamamlanacak. Dolayısıyla temel attığımız tesisle bugünden sonra kenevir alanında ekimine, sanayisine ve ihracatına ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.