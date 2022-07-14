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    Samsun'da 175 dekarda kenevir üretimi yapılıyor

    Türkiye'de ruhsatlı alanlarda denetimli olarak kenevir üretimi yapılıyor. Bu merkezlerden birisi de asırlık kenevir merkezi olan Samsun.
    • 14.07.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 18:10
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    Samsun'da 175 dekarda kenevir üretimi yapılıyor

    Kenevir ekimi yapan illerden Samsun'da ekilen ürün 3 metre boya ulaştı. Ancak vatandaş kenevirden elde edilen kazanç düştükçe ekili arazinin de küçüldüğünü aktarıyor.

    Asırlık kenevir üretim merkezi Samsun’un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi’nde 2022 yılında 175 dekar alanda ekim yapıldı.

    Türkiye’de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Narlısaray Mahallesi’nde talep olmaması dolayısıyla her yıl kenevir üretim alanı azalıyor.

    İHA'nın haberine göre özellikle geçmişten günümüze kadar kenevir tarımı ile ilgilenmesiyle bilinen Narlısaray Mahallesi’nde geçen sene 200 ile 250 dekar arasında olan kenevir üretimi, bu sene 175 dekara indi.

    Samsun'da kenevir ekim alanı azaldı

    Mahalleli ise yaşanan pazarlama sıkıntılarından dolayı kenevirin ekim alanının düştüğünü açıkladı.

    "Narlısaray halkı bu konuda dünyada uzman"

    Narlısaray Mahallesi sakinlerinden 58 yaşındaki Abdullah Özyürek, “Kenevir ekiminde azalma oldu. Bu sene sözleşme yapılan arkadaşlar sözünde durursa, vatandaşlar bunu eker. Halk hangi mahsulden parayı çok kazanırsa ona yönelir. Vatandaş emeğinin karşılığını alamazsa haliyle o işten çekilir. Narlısaray halkı bu konuda dünyada uzmandır. Biz bu işi dededen toruna yıllardır beri yapıyoruz. Narlısaray Mahallesi eskiden 4 bin, 5 bin dönüm kenevir ekiyordu ve bunu pazarlıyorduk.” dedi.

    Samsun'da 175 dekarda kenevir üretimi yapılıyor VİDEO

    Samsun da 175 dekarda kenevir üretimi yapılıyor #1

    "Kenevir para bırakmayınca vatandaş da ekmiyor"

    Narlısaray Mahallesi sakini 66 yaşındaki İbrahim Sezgen ise "Eskiden kenevir para yapıyordu. Sonradan kenevir zamanla para yapmamaya düşünce vatandaş bıraktı. Geçtiğimiz senelerde ben 50-60 dönüm kenevir ekiyordum. O zamanlar çok para alıyorduk. Bize parayı kenevir kooperatifi veriyordu. Şimdi de kenevir para etmeyince vatandaşta bıraktı." diye konuştu.

    Samsun da 175 dekarda kenevir üretimi yapılıyor #2

    "Kenevirlerin boyu 3 metreye ulaştı"

    Narlısaray Mahallesi’nde belirli bir alanda ekilen kenevirlerin boyu 3 metreye ulaştı. Tekstil sektöründen ilaç sanayisine kadar birçok farklı alanda kullanılan kenevirlerin mart ayında ekimi yapılıyor, eylül ayında ise hasadı gerçekleştiriliyor.

    Samsun da 175 dekarda kenevir üretimi yapılıyor #3

    Samsun da 175 dekarda kenevir üretimi yapılıyor #4

    Samsun da 175 dekarda kenevir üretimi yapılıyor #5


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