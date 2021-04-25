Samsunlu balık satıcıları, Ramazan ayında vatandaşların en çok fırında pişirilmesi kolay olan alabalık, somon, levrek ve çipura gibi büyük balıkların satın alındığını söylüyor.

Balık av sezonunun kapanmasının ardından balıkçıların tezgahlarını kültür balıkları süslüyor.

Vatandaşlar Ramazan ayında en çok alabalık, somon, levrek ve çipura gibi fırında yapılan balıkları tercih ederken, Samsun’da balık fiyatlarının kilosu 30 ile 50 lira arasında değişiyor.

“BALIK FİYATLARI TAVUK FİYATLARINDAN DAHA UYGUN”

Balık fiyatlarının tavuk fiyatlarına göre daha uygun olduğunu dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, “Şu anda yaz balıklarını satıyoruz. 15 Nisan’da denizlerdeki balık av sezonu bitti. Şu anda levrek, çipura, somon, alabalık, palamut ve az da olsa mezgidimiz var. Somon kilo 30 lira, alabalık kilo 25 lira, levrek kilo 50 lira çipura kilo 45 lira, kötek kilo 40 kilo ve mezgidin kilosu da 35 lira. Vatandaşlar Ramazan’da en çok omegası yüksek olan balıkları tercih ediyor.

Samsun'da alabalık, levrek ve çipura tercih ediliyor VİDEO





FIRINDA YAPILMASI KOLAY BALIKLAR SATILIYOR

Alabalık, levrek ve çipura gibi fırında yapması kolay balıkları alıyor. Ramazan’da fiyatlarda fazla oynama olmadı. 1-2 lira oynadı. 1 kilo somonla 30 lira, 2-3 kişi doyar. 1 çipurayla da 1 kişi doyar. Tavuğun kilosu 20 liradan fazla. Balıkla kıyasladığın zaman bence balığın besin değeri tavuk etinden daha fazla.” şeklinde bilgi verdi.