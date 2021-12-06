Samsun’da aronya yetiştirilecek

Samsun'da dağıtılan aronya fideleri ile birlikte tarımda yeni bir ürünün yetiştirilerek ekonomiye kazandırılmasına çalışılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Gelir Kaynaklarının Artırılması Projesi kapsamında Çarşamba, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde çiftçilere 15 dekar alanda dikimi yapılmak üzere 4 bin 500 adet aronya fidanı dağıttı.

Bugüne kadar 974 bin 900 fidan desteği veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sene sonuna kadar bin 840 fidanı daha çiftçiyle buluşturacağını açıkladı.

"TARIMSAL KALKINMA YEREL KALKINMANIN VAZGEÇİLMEZ UNSURU"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarımsal kalkınmayı yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerinin altını çizdi.

ARONYA MEYVESİNİN YETİŞTİRİLMESİ TEŞVİK EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle fide ve fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda aktif rol oynuyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu kez de antioksidan seviyesi oldukça yüksek olan aronya meyve üretimini teşvik etmek için harekete geçti.

"ARONYA MEYVESİ ÜLKEMİZ VE SAMSUN İÇİN ÖNEMLİ"

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz ise şunları söyledi: "Aronya meyvesi ülkemiz ve Samsun’umuz açısından yeni bir ürün. Katma değeri ve antioksidan değeri çok yüksek olan özel bir bitki.





İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLİ

İnsan sağlığı açısından da değerli olan aronya yetiştiriciliği bölgemizde farkındalık oluşturacak. Bunu ülkemizde özellikle Samsun’da hızlı bir şekilde yetiştirip çoğaltmak istiyoruz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilen aronya fidanı desteği, üreticilerin birim alandan daha fazla miktarda ürün alarak ekonomik gelirlerine katkı sağlayacak."