Samsun'da Fındıcak Barajı ile tarım arazileri sulanacak

Samsun'un Ladik ilçesinde yapımı tamamlanan Fındıcak Barajı ile 8 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Samsun'un Ladik ilçesinde yapımı tamamlanan Fındıcak Barajı ile tarım arazileri su ile buluşacak.

SULAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

DSİ Genel Müdürlüğü, Samsun'da yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

MİLLİ EKONOMİYE YILLIK 14 MİLYON 283 BİN 130 LİRA KATKI

Ladik Fındıcak Barajı'nda su tutmaya başladıklarını aktaran DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, şunları kaydetti:

"Daldere köyünün 850 metre güneydoğusundaki Daldere Deresi üzerinde tamamlanan Fındıcak Barajı, temelden 35 metre yüksekliğe ve 3 milyon 390 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajda depolanacak su ile 8 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile milli ekonomiye yıllık 14 milyon 283 bin 130 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Barajımız Samsun'a ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."