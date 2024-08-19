Samsun'da fındıklar 'file' ile hasat ediliyor Fındık üreticileri fileyle hasat sayesinde işçi maliyetlerinin düştüğünü, ürün kalitesinin arttığını belirtiyor. Üretici 50 bin lira olan masrafın, 5-6 bin liraya kadar düştüğünü aktarıyor.

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AA

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünlerinden fındıkta hasat zamanı geldi.

Fındık üreticileri artık fileyle hasat yapmayı tercih etmeye başladı.

Bu hasat şekli, işçi maliyetlerini azaltıyor, ürün kalitesini artırıyor, bahçedeki yabancı otların temizleme işlemi bu sistem sayesinde bir defaya iniyor ve ayrıca benzin masrafından da tasarruf sağlanıyor.

FİLE İLE HASAT YAPILDIĞINDA AĞAÇ DALLARI ZARAR GÖRMÜYOR

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengin, fileyle hasat yönteminin fındık dallarının ve ocaklarının zarar görmeden toplanmasını sağladığını belirterek, "Ayrıca zemindeki bitki örtüsü ve birikmelerin önlenmesiyle üretime büyük katkı sağlanıyor." dedi.

"RANDIMAN ARTIYOR"

Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Filiz Turna da hasat maliyetinin düşürülmesinin yanı sıra nemin ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasının sağlandığını dile getirerek, şu açıklamada bulundu:

Bu sayede aflatoksin oluşumuna da engel oluyor. Meyvenin kendiliğinden olgunlaşıp filenin üzerine düşmesi ya da dalı hafifçe silkelemenizle meyvenin düşmesi, randımanı da büyük ölçüde artırmaktadır.

"50 BİN LİRA OLAN MASRAFIMIZ, 5-6 BİN LİRAYA KADAR DÜŞTÜ"

Yağbasan Mahallesi'nde 3 yıl önce 20 dönümlük fındık bahçesinde hasat filesi kullanmaya başlayan Hamit Kırbaş Alioğlu da bu yöntemle hem maliyetlerini düşürdüğünü hem de ürün kalitesini artırdığını şu ifadelerle anlattı:

Fileyle hasat sayesinde işçi maliyetlerimiz düştü, ürün kalitemiz arttı. 50 bin lira olan masrafımız, 5-6 bin liraya kadar düştü. Hasat öncesi bahçedeki yabancı otları temizleme işlemi bu sistem sayesinde bir defaya iniyor, ayrıca benzin masrafında da tasarruf ediyorum. Eşimle birlikte gerekirse hiç işçi almadan hasat yapabiliyoruz. Fındığım file sayesinde zarar görmeden kurumuş halde toplanıyor.

"300 BİN LİRA YERİNE 200 BİN LİRA"

Hasat filesi kullanan üreticilerden Ali Yılmaz da "Yevmiyelerin 1.200-1.300 lira olduğu bu dönemde file sistemi uzun vadede büyük tasarruf sağlıyor. 8 ton fındık toplanan bir dönemde 300 bin lira yevmiye ödemektense 200 bin lira masrafla 30-35 dönümlük tarlayı fileyle kurtarmak mümkün. Fileyi ağustos başında seriyoruz ve eylül ortasına kadar kaldırmıyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)