Samsun'da günlük 40 ton atık ekonomiye kazandırılıyor

Ambalaj atıkları toplanarak ekonomiye kazandırılıyor. Bu işlem çevre temizliğine, istihdama ve ekonomiye fayda sağlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına gelen evsel atıklardan plastik, cam, metal ve kağıt atıkları ayrıştırılarak günlük 40 ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırılıyor.

Samsun'da günlük 1.000 ton evsel atık toplanarak Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'na getiriliyor.

Burada iş makineleri ile paletlere yüklenen atıklar ayrıştırılarak metal, cam, plastik, naylon, kağıt, karton olarak sınıflandırılıyor.

Ambalaj atıkları geri dönüşüme gönderiliyor

Türlerine göre ayrıştırılan ambalaj atıkları geri dönüşüme gönderilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılı Mayıs ayından bugüne kadar 31 bin 670 ton ambalaj atığı toplandı. Toplanan atıkların geri dönüştürülmesi ile 527 bin metreküp su tasarrufu yapıldı.

Ambalaj atığından tasarruf

Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı Mayıs ayından bugüne kadar 31 bin 670 ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırdı.

Geri dönüşüme kazandırılan 18 bin 825 ton kağıt ile 319 bin 500 adet ağaç, 8 bin 125 ton plastik ile 20 bin 500 metreküp petrol, 3 bin 80 ton cam ile 2 bin 200 ton cam hammaddesi, bin 640 ton metal ile 2 bin 100 ton metal hammaddesi, 75 bin 200 metreküp depolama alan tasarrufu ve 527 bin metreküp su tasarrufu sağlandı.

"Günlük toplanan ortalama evsel atıkların 40 tonluk kısmı geri kazandırılıyor"

İHA'nın haberine göre, ambalaj atıklarının geri dönüşüm işlemi ile ekonomiye kazandırıldığına vurgu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Günlük toplanan ortalama 1.000 ton evsel atığın, plastik, cam, metal ve kağıttan oluşan 40 tonluk kısmı geri kazandırılıyor. Bunun yanında organik atıklar çürütülerek metan gazına dönüştürülüyor. Metan gazından da elektrik enerjisi üretiyoruz. Biyogaz tesisimizde kompost gübre yapılması çalışmalarımız da sürüyor." dedi.