Samsun'da hamsinin boyu büyüyünce rağbet arttı Yeni yıl ile birlikte hem yağlanan hem de boyu büyüyen hamsi, Samsun'da 70 TL’den alıcı buluyor.

İHA

Denizlerdeki balık sezonunun başlamasıyla birlikte 2024 yılında hamsi, balıkçıları sevindirmeye devam ediyor.

Boyu büyüyen hamsinin fiyatı da talebi de arttı

Geçmişte 25 TL'ye kadar satılan hamsi, yeni yılda boyutu büyüyerek 70 TL'ye kadar çıkıyor. Bu gelişme, vatandaşların ilgisini diğer balıklardan daha fazla çeken, boyu uzayan ve yağlanan hamsiye yönlendiriyor.

Hamsinin boyu büyükse 100 TL’ye de alıcı buluyor

Vatandaşların hamsinin fiyatına değil boyutuna baktığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, şunları söyledi:

2023 yılında hamsi bereketiyle balıkçının yüzünü güldürdü. 2024’te ise hamsinin boyu büyüdü ve yağlandı. 70 TL’den hamsinin kilosunu satıyoruz. Vatandaşlar geçen yılki hamsileri boylarının küçük olmasından dolayı beğenmiyordu. Bu yıl ise hamsiler büyük boy gelmeye başladı. Onun yanı sıra mezgit ve barbun 50 TL, kefal 60 TL, istavrit 40 TL, somon 100 TL. Fiyatlar gayet uygun olduğundan balığa rağbet devam ediyor. Geçen yıl 25 TL’ye de hamsi sattık. Boyu ufak olduğundan kimse ilgi göstermiyordu. Şu anda hamsi büyük ve yağlı olduğundan fiyatı kimse önemsiyor. Hamsinin boyu büyükse 100 TL’ye 70 TL’ye de bolca satın alıyorlar.

Balık piyasasını değerlendiren vatandaşlardan bazıları fiyatları yüksek bulurken, bazı vatandaşlar ise fiyatların diğer et ürünlerine göre oldukça uygun olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)