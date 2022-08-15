Kenevir pek çok yararı olan bir bitki iken, ülkemizde izin verilen bölgelerde ve izin verilen amaçlarla üretiliyor. Bu amaçlardan birisi de kenevir ipliğini tekstil ürünü haline getirmek.

Kenevirin kullanım alanlarından birisi de tekstil ürünü yapımında kullanılması.

Kenevir geleneksel ürünlere dönüşüyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu (MYO) El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Coşkun Yanar, kenevir ipinden motifli hırka, gömlek, kravat, kilim, şapka ve çanta gibi ürünler üreterek geleneksel değerleri yaşatıyor.

Yanar, "Kenevirin Sırrı; Elyaftan Tezgâha Kültürel Yansımalar" adlı projeyle kenevir ipinden geleneksel çalışmalar yapıyor.

Vezirköprü ilçesine atölyeler kuruldu

Vezirköprü ilçesindeki kırsal mahallelerde kurulan atölyelerdeki kadın üreticilerin de destek verdiği proje ile kenevir ipliğinin kullanımının yeniden canlandırılması amaçlanıyor.

Samsun'da kenevir ipinden geleneksel ürünler üretiliyor VİDEO

"Tüm kenevir ipliklerini ürün haline getirmek için çalışma yaptık"

Çalışmalar ve proje hakkında bilgi veren Coşkun Yanar, "Projemiz kapsamında mamul liften ürün haline kadar aşamaları ele aldık. Biz bulabildiğimiz tüm kenevir ipliklerini ürün haline getirmek için çalışmalar yaptık. Bunun yanında özellikle geleneksel yöntemle elde edilen iplikleri de bir değerlendirmeye aldık. Özellikle geleneksel yöntemle elde edilen kenevir iplikleri üzerinde çalışmalarımız var.

Geleneksel yöntemlerle iplik elde ettik

Geleneksel yöntemle elde ettiğimiz iplikler var. Bunları ürün haline getirdik. Bunun yanında yine fabrikalarda karışımlı kenevir ipliklerinden ürünler oluşturduk."





"Amaç TEKNOFEST'te sergilemek "

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise "Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak kenevirin hem endüstriyel bir ürüne dönüşmesini aynı zamanda da geleneksel değerlerimizi yaşatmasını hedefledik." diyerek amaçlarının çalışmayı entegre etmek suretiyle sergilemek ve TEKNOFEST’te görünür olmasını sağlamak olduğunu ifade etti.













