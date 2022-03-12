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    Samsun'da kinci el otomobil piyasası durgun

    Koronavirüs salgını sonrasında değerlenen ikinci el araçlara gösterilen ilgi, Ukrayna-Rusya savaşının piyasada yarattığı tedirginlikle geriledi.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 15:56
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    Samsun'da kinci el otomobil piyasası durgun

    Pandemi ile birlikte peynir ekmek gibi satılan 2. el otomobilde işler durgunlaştı. Samsun İkinci El Otomobil Pazarı’nda satıcılar iş olmamasının şikayet etti.

    "PAHALI ARAÇLARIN SATIŞI DURDU"

    İkinci el otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren otomobil satıcısı Samet Işık, “Orta miktarda arabalar satılıyor ama pahalı arabalar hiç satılamıyor. Ben pazara araba satmak için geldim. 1989 model Renault Toros’u satmaya çalışıyorum. 1990’da trafiğe çıktı. Arabaya 45 bin lira fiyat yazdık. Soran oluyor ama fiyatlar şu anda çok uçuk. Bana bu araba için 43 bin lira teklif ettiler ama 45 bin liradan daha aşağıya satmayacağım. Geçen sene bu arabalar 20-25 bin liraya satılıyordu.” dedi.

    İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASI TEKRAR DURDU

    Orta sınıf araç fiyat bandının 200 bin lira ve üstüne çıktığına dikkat çeken galerici Berkcan Ok, “Şu anda sadece 50-100 bin lira bandındaki arabalarda çok az satış var. 1 ay önceye kadar sıfır araç fiyatları arttığından ikinci el otomobil satışlarında bir hareketlilik oluyordu ama piyasa tekrar durdu. Vatandaşlar en çok Broadway ve Tofaş arabalara ilgi gösteriyorlar.

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    SORUNSUZ BİR ARAÇ 200 BİN LİRA

    Şu anda sanayiye gitmeden sorunsuz bir şekilde bir arabaya bineyim diyorsanız en az 200 bin lirayı gözden çıkartmanız gerekecek. Orta sınıfta modelli bir araba arıyorsanız 200 bin lira altında araba kalmadı. Yüksek sınıf arabalarda ise 300-400 bin lira arasında satışa sunuluyor.” şeklinde konuştu.

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