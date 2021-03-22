Samsun'da kötü havadan denize açılamayan balıkçılar dertli

Karadeniz'de balıkçılar, pandemi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zor günler yaşıyor.

Samsun başta olmak üzere Karadeniz'de kötü hava şartları balık tutmayı engelliyor. Balıkçılar, hem pandemi ve hem de olumsuz hava koşulları nedeniyle zor günler yaşıyor.

SAMSUN ÇOK RİSKLİ GRUPTA

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, "çok yüksek riskli" grupta yer alan Samsun'da balıkçılar da olumsuz etkilendi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, balıkçıların pandemi, yasaklar ve kötü hava şartları nedeniyle kötü bir sezon geçirdiğini söyledi.

TEKNELERDE KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ

Malkoç, Samsun'un çok yüksek riskli illerin başında geldiğine işaret ederek, "Bazı teknelerde pandemi oldu. Sıkıntılı oldu balıkçı. Rahat çalışamadı. Bazı teknelerde pandemi oldu bağladılar limanlara." dedi.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK AMA DENİZE ÇIKAMIYORUZ"

Samsun genelinde limanlarda pandemi ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen tedirgin olduklarını aktaran Malkoç, "Denize çıkarken bile korkuyoruz. İnsanların öksürmesinden bile korkuyoruz. Balıkçılığı etkiledi. Her şeyi etkiledi. Sokağa çıkma yasağı yok ama denize çıkamıyoruz." diye konuştu.

AVLANANIN İKİ KATI HAMSİ DENİZDE KALDI

Malkoç, pandeminin yanı sıra iklim koşullarının, getirilen yasak ve denetimlerin de kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bu sene ortalama 300-350 bin ton hamsi avlandı Karadeniz'de. Ama 500-600 bin ton avlanırdı." değerlendirmesinde bulundu.

(Karadeniz'de etkili olan fırtına, Sinop sahilinde dev dalgaların oluşmasına neden oldu)