Samsun’da marka, patent başvurularında rekor artış

Samsun'da marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularında rekor artış yaşandığı belirtildi.

Türkiye Patent ve Marka Kurumu verilerine göre; geçen yılın ocak-haziran dönemine göre Samsun’dan marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularındaki artış önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2021 Ocak-Haziran döneminde Samsun’un, marka başvurusu sayısına göre 20’nci, patent başvuru sayısına göre 18’inci, faydalı model başvuru sayısına göre 13’üncü, endüstriyel tasarım başvuru sayısına göre ise 15’inci sırada yer aldığını söyledi.

Murzioğlu, “İstatistiklere göre, marka başvuru sayısı; Samsun’da, 2020 Ocak-Haziran döneminde 589 adet iken, 2021 Ocak-Haziran döneminde 632 adet oldu. 2021 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre marka başvuru sayısı Samsun’da yüzde 7,3 oranında artış gösterdi. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 22 olan patent başvurusu sayısı da bu yılın aynı döneminde 32’ye çıktı. 2021 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre patent başvuru sayısı, Türkiye’de yüzde 12,6 oranında artarken, Samsun’da bu artış oranı yüzde 45,5 oldu. İlimizin patent başvuru sayısı payı, 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 0,69 iken, 2021 Ocak-Haziran döneminde yüzde 0,90 olarak görüldü.” dedi.

FAYDALI MODEL BAŞVURULARINDA SAMSUN ÇITAYI YÜKSELTTİ

Önemli bir artışın sağlandığı alanlardan bir tanesinin ise faydalı model başvurularında olduğunu kaydeden Murzioğlu, “2020 Ocak-Haziran döneminde 6 olan faydalı model sayımız, 2021 Ocak-Haziran döneminde 38 adete çıktı. 2021 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre faydalı model başvuru sayısı, Türkiye’de yüzde 40,2 oranında artarken, ilimizde ise, bu oran büyük bir artıyla yüzde 533,3 gibi bir seviyesine ulaştı. Samsun’un faydalı model başvuru sayısı payı, 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 0,35 iken, 2021 Ocak-Haziran döneminde yüzde 1,59 oldu.

EN FAZLA ENDÜSTRİYEL TASARIM BAŞVURULARI ARTTI

En çok artışın olduğu alan ise endüstriyel tasarım başvurularında gözlendi. 2020 Ocak-Haziran döneminde 9 adet olan endüstriyel tasarım başvurusu sayısı, bu yılın aynı döneminde 212 olarak verilere yansıdı. 2021 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre endüstriyel tasarım başvuru sayısı, Türkiye’de yüzde 36,9 oranında artarken, Samsun’da ise yüzde 2 bin 255,6 gibi büyük bir oranda arttı. Şehrimizin 2020 Ocak-Haziran döneminde 0,05 olan payı, bu yılın aynı döneminde 0,85’lere ulaştı. 2021 Ocak-Haziran döneminde Samsun, Türkiye sıralamasında marka başvurusu sayısına göre 20’nci, patent başvuru sayısına göre 18’inci, faydalı model başvuru sayısına göre 13’üncü, endüstriyel tasarım başvuru sayısına göre ise 15’inci sırada yer aldı.” diye konuştu.