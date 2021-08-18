Samsun’da öğrenci servis ücretlerine zam talebi

Koronavirüs sürecince çok konuşulan konulardan biri, okul servislerine velilerin ödediği ücretlerin iade edilip edilmeyeceği ve servisçilerin uzun dönem işsiz kalmasının yarattığı mağduriyet oldu.

Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından okul servisçileri, yeni sezondaki ücret tarifeleri ile ilgili isteklerini Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME Dairesi Başkanlığı’na bildirdi.

SAMSUN'DA OKUL SERVİSLERİNİN ZAM TALEBİ YÜZDE 20 OLDU

Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, yeni eğitim-öğretim sezonu için öğrenci servis taşıma tarifesine yüzde 20 zam talep ettiklerini ifade etti.

“KISA MESAFE 260 LİRADAN 300’E, UZUN MESAFE DE 690 LİRADAN 780 LİRAYA ÇIKABİLİR”

Zam talepleri tam olarak karşılanmasa da kısa mesafenin 300 lira, uzun mesafenin de 750-780 lira bandında olmasını beklediklerini dile getiren Hüseyin Binay, “Servisçi esnafı 20 aydır mağdur. Devletimiz birtakım yardımlarda bulundu. Servisçiler çalışmamasına rağmen kredi ödemeleri devam ediyor. 6 Eylül’de okulların açılacağı söyleniyor ama hala tereddüt var. Bu sene servis taşımacılığı tarifesinde yüzde 20 zam talebimiz var. Talebimizi Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME Dairesi Başkanlığı’na ilettik.

"TALEBİMİZİN NE KADARININ YENİ TARİFEYE YANSIYACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Talebimizin ne kadarı tarifeye yansıyacak göreceğiz. Geçen sene kısa mesafeye 260 liraya taşıma yapıyorduk. Bu seneki zam talebimizle birlikte kısa mesafe ücretinin 300 lira olacağını umuyorum. Uzun mesafe servis taşımacılığı ücreti geçen sene 690 liraydı. Örneğin 100 kilometre mesafe 690 liraya taşınıyordu. Zam talebimizle birlikte uzun mesafe servis ücretinin 750-780 lira arasında olacağını düşünüyoruz.” dedi.

“GELEN SERVİS TALEPLERİ YETERSİZ”

Şu sıralar okulların açılıp açılmayacağının tam olarak kesin olmadığını da belirten Binay, “Şu sıralar öğrencilerden servis için talep geliyor ama yeterli değil. Önceki senelerdeki talep artık yok. Veliler de artık tereddütte. Okulların açılıp açılmayacağını onlar da kestiremiyorlar.

VAKALAR YÜKSEK OLDUĞU İÇİN VELİ DE SERVİSÇİ DE TEDİRGİN

Vakalar yüksek olduğu için veli de servisçi de tedirgin. 6 Eylül’de okullar açılacakmış gibi araçlarımızı hazırlamak bizlere 30 bin lira gibi bir para gerekiyor. Çünkü 20 aydır servisler çalışmıyor. Yol belgesi, araç bakımı, sigorta ve muayene büyük miktarlar tutuyor.

SAMSUN’DA VERİLECEK KARAR 1.500 ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE BİRLİKTE 20 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Samsun’da 1.500 öğrenci servisi var. Bunlara ek olarak servisçilerin yanında 500 adet şoför var. 400 tane de 14 yaş altı servisçiler için hostes var. Toplam 2 bin 400 kişi servis camiasından ekmek yiyor. Aileleriyle birlikte Samsun’da 20 bin kişilik büyük bir aileyiz.” diye konuştu.