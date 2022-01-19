Samsun'da servis ücretlerine yapılan ara zam şoförleri mutlu etmezken, en ucuz öğrenci servis ücreti 337,5 lira en pahalısı ise 775 lira oldu.

Samsun’da okul servisleri ilk kez ara zam yaptı.

'EN YÜZDE 40 OLMALI' TEPKİSİ

Servisçiler öğrenci taşıma tarifesine yapılan yüzde 25’lik zammı az bulurken, zammın en az yüzde 40 oranında olması gerektiğini ifade etti.

Toplu taşıma ücretlerine zam yapılan Samsun’da, öğrenci servisi ücretleri de yüzde 25 oranında zamlandı.

Yapılan zamla birlikte tarihte ilk kez bir eğitim-öğretim dönemi bitmezden tarifede değişikliğe gidilirken, aynı dönemde 2 kez zam alan servisçiler yine de zamdan memnun kalmadı.

EN DÜŞÜK ÜCRET 337,5 LİRA OLDU

Yeni zamlı tarife ile birlikte Samsun’daki en ucuz öğrenci servis ücreti 337,5 TL (şehir içi), en pahalı öğrenci servis ücreti ise 775 TL oldu.

"HAYATIMDA İLK KEZ ARA DÖNEMDE TARİFE DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

İlk kez dönem sonlanmadan yılda 2 kez tarifeye zam geldiğine dikkat çeken Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, “Öğrenci servislerine yüzde 25 oranında zam yaptık. Bu zam oranından hiç memnun değiliz. Normalde biz her sene ağustos ayında yılda 1 kez fiyat tarifesi çıkartıyorduk. İlk kez ara dönemde yeni tarife çıkartmak zorunda kaldık. Akaryakıt zamları belimizi büktü ve hala bükmeye devam ediyor. Okullar açıldığında eylül 2021’de 6 TL’den mazot alıyorduk, bugün neredeyse 15 TL’ye mazot alıyoruz. Akaryakıt fiyatlarının 2 kattan fazla artmasına rağmen biz o oranda bir zam talep etmedik. Yüzde 50 oranında bir zam bile bizi tatmin etmezken en azından yüzde 40 oranında bir zam talebinde bulunduk. Pandemide en fazla zarar gören meslek grubuyuz. 2020’den beri çok zor şartlar altında yaşam sürdürüyoruz. Çok uzun yıllardır servisçilik yapıyoruz. Hayatımda ilk kez ara dönemde tarife değişikliğine gidildiğini gördüm. İnşallah bu zorlu süreçten de çıkabiliriz.” dedi.

YENİ FİYAT TARİFESİ

Yeni zamlı tarifenin ardından öğrenci servis ücretleri 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı servis aracı fiyat tarifesine göre; şehir içi 337,5 TL, Atakum-şehir merkezi 381,25 TL, Tekkeköy- şehir içi 381,5 TL, Çarşamba-Samsun 568,75 TL, Bafra-Samsun 612,50 TL, Kavak-Samsun 612,50 TL, Terme-Samsun 625 TL, Havza-Samsun 775 TL, Asarcık-Samsun 756,25 TL ve Ladik-Samsun ise 775 TL oldu.