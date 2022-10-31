Samsun’da simide 1 lira zam geldi

Ekmek ve simide yapılan zamlar geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Simide artan maliyetler gerekçe gösterilerek son yapılan zam Samsun'da gerçekleşti.

Simit, önemli tüketim maddelerinden biri olduğu için bu gıda ürününe yapılan zam da geniş kitleleri ilgilendiriyor.

Samsun’da 60 gram simidin fiyatı, 1 lira zamlanarak 4 liraya yükseldi.

Zam, Samsun Fırıncılar Odası tarafından yapıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na (TESK) bağlı Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Samsun Fırıncılar Odası tarafından simide zam yapıldı.

Samsun'da simit artık 4 lira

İHA'nın haberine göre, artış öncesi 60 gramı 3 liradan satılan susamlı Samsun simidinin yeni fiyatı 4 lira oldu. Yeni fiyat uygulamaya geçti.













