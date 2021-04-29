Samsun’da tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk

Samsun’da tam kapanma öncesinde evin eksikliklerini gidermek için gelenlerin oluşturduğu semt pazarlarında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar ise fiyatlardan şikayetçi oldu.

Bugün başlayan tam kapanma öncesinde vatandaşlar, sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarlarına akın etti.

EKSİK MALZEMELERİNİ ALMAK İÇİN HALK, PAZARA AKIN ETTİ

Kapanma boyunca açılmayacak halk pazarlarında normalleşmeye kadar alışveriş yapamayacak vatandaşlar, evlerindeki eksik malzemeleri tamamlamaya çalıştı. Pazarcılar, halde ve pazarda fazla mal olmadığından yakınırken, vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olmadıklarını dile getirdiler.

"YÜZDE 100 ZAM VAR"

30 yıldır pazarcılık yapan Serdar Çelik, “Halde mal yok. Pazarda da fazla mal yok. Pazartesi günü 3 lira olan mal şimdi 6-7 lira oldu. 100’de 100 zam var diyebiliriz. Biber, patlıcan, domates, salatalık ve birçok ürüne zam geldi. Domates 5 liraydı 7-8 lira. Salatalık 4 liraydı şu anda 6 lira ve 7’yi bulur.

PAZAR KAPALI OLUNCA MARKETLER KAZANACAK

Pazar açılmadığında marketler kazanır. Vatandaşın cebinden biraz daha fazla para çıkacak. Böylece pazarcıların da kıymetini anlarlar.” dedi.

“HER ŞEY ÇOK PAHALI, İŞİN İÇİNDEN ÇIKILACAK GİBİ DEĞİL”

Fiyatlardan memnun olmayan vatandaşlar ise şunları söyledi:

“Fiyatlar aldı başını gidiyor. Halimiz ne olacak? Bir de 17 gün kapanma çıktı. Limon, domates gibi sebzeler aldım. Hepsinden yarım kilo aldım. Salatalık 6 lira olursa hesabını siz yapın. Fiyatlar çok pahalı. Fiyatlar geçen haftaya göre oldukça zamlandı. Ürünlerin çoğuna 5 liraya kadar zam gelmiş.”