Samsun’daki Tarım Kredi’de indirim yoğunluğu

Tarım Kredi Kooperatif marketinde 30 temel üründe başlayan indirime olan ilgi ilk gününden itibaren kesintisiz devam ediyor.

Yüksek enflasyon gıdaya erişimi güçleştirince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim seferberliği başladı.

Samsun'daki markette kuyruk oluştu

Samsun’da Tarım Kredi Kooperatif marketinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Tarım Kredi Kooperatif marketinin açılış saatini bekleyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla indirimli ürünlerden almak için sıraya girdi.

Ayçiçek yağı ve toz şekere daha yoğun talep var

Vatandaşların ayçiçek yağı ve toz şekere daha yoğun talep gösterdiği görüldü. Markette görevli kişiler, her kişinin en çok 1 adet sıvı yağ ve 2 adet şeker alması yönünde uyarıda bulundu.

"Diğer marketlerin uçuk fiyatlarından dolayı sıradayım"

Markete gelen vatandaşlardan Zeki Karaismailoğlu, “Diğer marketlerin uçuk fiyatlarından dolayı sıradayım. Diğer marketler düzgün fiyattan verse bugün biz sırada olmayız. Bugün şeker ve yağ alacağım. Markette şekerin kilosu 24 lira, burada şekerin 2 kilosu 34 lira." dedi. 146 liraya 5 litrelik ayçiçek yağı aldığını, yağı kaliteli olduğu için tercih ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Bunu diğer marketlerden alırsam 180 liraya alacağım.” dedi.

"Herkes hakkı kadar alsın"

Aydın Karaca ise, “Şeker almaya geldim. Fiyatlar uygun, fakat herkes hakkı kadar alsın. Herkes faydalansın. Kişi şeker alıyor, tekrar dönüyor, şeker alıyor. Bugün fiyatlar çok uygun.

"Margarin markette 12, burada 4 lira"

Dün 4 liraya margarin aldım. Diğer marketlerde 12 liraya satılıyor.” diye konuştu.