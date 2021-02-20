Samsun’da tavuk dönere yüzde 20 zam geldi

Halk arasında keseye en uygun yiyecek olarak "tavuk" denir de zamlanan ürünlerin arasına katıldı. Samsun'daki bir işletme zammın nedeninin gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtiyor.

Gıda ürünlerine gelen zamdan sonra tavuk döner de yüzde 20 zamlandı. Önceden 50 gramı 5 liraya satılan tavuk dönerin şimdi fiyatı 6 liraya yükseldi.

50 GRAMI 5 LİRAYA SATILAN TAVUK DÖNERİN FİYATI 6 LİRA

50 gramı 5 liraya satılan tavuk dönerin fiyatı 6 lira olması ile ilgili Samsun’da lokanta işletmecisi Kemal Katırcıoğlu, aslında fiyatın en az 7 lira olması gerektiğini savundu.

“DİĞER ZAMLARA EK OLARAK TAVUĞUN FİYATI DA ARTTI”

Gıda ürünlerinde yaşanan zamlardan kaynaklı olarak zam yapmak zorunda kaldıklarını belirten Katırcıoğlu, “Yazdan bu yana zaten zamlar geliyor. Zamları biz her zaman hissediyoruz. Bu seferki zam biraz da gıda ürünlerinde yüksek oranda artış yaşanmasından dolayı oldu. Tavuk da bizi etkiledi tavuğun fiyatı da arttı. Yarım ekmek döner fiyatı 5 liraydı, 6 lira oldu.

TAVUK DÖNERE 1 LİRA ZAM GELDİ

Biz ancak 1 lira zam yapabiliyoruz. Normal şartlarda şu an yarım ekmek döner fiyatının en az 7 lira olması gerekiyor. İnsanların alım gücünü biliyoruz, bu yüzden bu şekilde idare ediyoruz. İnşallah fiyatlar bu şekilde kalırsa biz de bu fiyatlardan devam edeceğiz.” dedi.