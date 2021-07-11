Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği, çiçek açmasıyla uçsuz bucaksız tarlalar sarıya boyandı.

Samsun'daki ayçiçekleri kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Eşsiz güzelliği görenler durup fotoğraf çektirmeden gitmiyor.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 90 bin dönümün üstünde bir alanda ayçiçeği ekildi. İlkbaharda ekilen bitki, temmuz ayında yüzünü gösterdi.

Sarıya boyanan tarlalar adeta fotoğraf tutkunlarını ve vatandaşları mest ediyor. Vatandaşlar hem doyumsuz manzarayı seyrediyor hem de bol bol fotoğraf çektiriyor.

Samsun'da uçsuz bucaksız tarlalar sarıya boyandı VİDEO

“MUAZZAM BİR GÖRÜNTÜ”

Ayçiçek tarlasının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayarak görenleri kendisine hayran bıraktığını söyleyen Muhtar Mükremin Ateş, "Muazzam bir görüntüye sahip. Ayçiçeği üretiminde ise bir gelişme oldu. Sürekli ekiliyor. Siz de gördünüz, sapsarı bir görüntü var. Bu görüntü olduğu için insanlar geliyor, duruyor, fotoğraf çektiriyor. Mavi ile yeşil, sarı birleşiyor. İnsanlar rahatlıyor.

AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Ayçiçeği üretiminde biraz artış oldu. Bu sene yağışlarımız güzel, sulama sorunlarımız ise az az çözüldüğü için ürünümüz güzel." dedi.

Saray Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş ise "Mahallemizde ayçiçeği ekimi arttı. Buradan gelip geçenler sürekli fotoğraf çektiriyor. Gitgide ise artışlar devam ediyor. Köyümüzün sadece tek sıkıntısı sudur. Sulama sıkıntımız olduğu için arazimiz kırsal kalıyor. Ayçiçekleri ile çok ilgilenen var." diye konuştu.

DOĞAL GÜZELLİK VE EKONOMİ

Ayçiçeği üretimi ilçeye hem ekonomik katkı sağlıyor hem de doğal güzellik kazandırıyor.