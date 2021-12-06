Klasik otomobilleri ya aslına uygun olarak ya da eğer çok yıpranmışlarsa şekil değiştirilerek tekrar hayata kazandıran bir atölyenin sahibi, çalışmaları ve tutkusunu anlattı.

Samsun'da otomobil tamir bakım servisi olan Samet Çakmak'ın, klasik otomobile olan tutkusu geçmişte babasının klasik arabasını gördükten sonra başladı. Çakmak, yıllardır tutku ile takip ettiği klasik otomobilleri tamir bakım servisinde onardıktan sonra onlara adeta ikinci bir yaşam şansı tanıyor.

ÖZGÜN TASARIMLARLA İKİNCİ BAHAR ŞANSI

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 15 yıllık kaporta-boya ustası, eski atıl durumdaki klasik araçları sıfırdan tasarlıyor. Kendine özgün tasarımıyla klasik araçlara ikinci baharını yaşatan ustaya, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep geliyor.

"YILLARDIR DEVAM EDEN TUTKU"

Restore ettiği araçlar hakkında bilgi veren Samet Çakmak, "Klasik araç tutkusu yıllardan beri var. Bundan yıllar öncesinde babamın klasik bir arabası vardı. Ondan heves ederek dedim ki bu Avrupa aracı değil de klasik araçları gün yüzüne çıkarmak neden olmasın. Burada kaporta-boya işlemi yaparken günümüzde modern araçlar yoktu. Bundan 15 sene öncesi Anadol, Tofaş vardı. Bu gibi araçları gördükçe ben daha da çok heves ettim." diyerek üzerinde çalıştığı araçların yolda gittiğini görmenin verdiği keyfi dile getirdi.

Samsun'daki atölyeden klasik otomobillere ikinci hayat şansı VİDEO



"KLASİK ARAÇLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK İSTİYORUM"

Şehir dışından yoğun talep aldığını belirten Çakmak, "Klasik araba bugün çoğu kişinin yönelmediği, esnafın yapmam dediği araba. Biz bu işe heves ettiğimiz için elimden geldiğince bu klasik araçları gün yüzüne çıkarmak istiyorum. Çok şükür bu işi yapıyoruz. Biz bu işe başladıktan sonra internet olayı ilerleyince sosyal medyaya yöneldik. Sosyal medyada çoğu yerlerde paylaşım yaptık. İnsanlar beğeniyor.





"ŞEHİR DIŞINDAN TALEP VAR"

Şehir dışından aşırı derecede bir talep var. Biz mutluluğumuzu insanlara yansıtıyoruz, insanlar da bize araçlarını bırakıyor. Araçları bittikten sonra da bu mutluluğa hep beraber ortak oluyoruz. Anahtar teslimi durumlarda motoru, elektriği, döşemesi bu yaklaşık 6 aydan fazla zaman alabilir. Biz kaporta-boya işinde çalıştığımız için elimizden geldiğince erken vakitte araç sahibine teslim etmek istiyoruz." diye konuştu.