Samsun’dan Avrupa ve Uzak Doğu’ya tıbbi sülük ihracatı Samsun'dan 2024 yılında başta Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ve Uzak Doğu’ya olmak üzere 97 kilogram tıbbi sülük ihracatı gerçekleştirildi.

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İHA

Tıbbi sülükler; varis, tendon, damarsal sorunlar, kronikleşmiş eklem ve kas hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Samsun’un Terme, Kavak ve Bafra ilçelerinde bulunan tesislerde tıbbi sülük üretiliyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kapasitelerinin çok olduğunu belirterek illerinden yapılan tıbbi sülük ihracatı ile ilgili bilgi verdi.

2024 yılında sülük ihracatından 9 milyon TL gelir elde edildiği öğrenildi.

"SAMSUN BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP"

2023 ve 2024 yılında üretilen tıbbi sülüklerle ilgili bilgi veren Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

Samsun su ürünleri açısından yoğun potansiyele sahip illerimizden bir tanesidir. Bu potansiyelin içerisinde balık unu ve balık yağı dışında tıbbi sülük üretimi ile ilgili bir üretimiz var. Tıbbi sülük alternatif tıpta çok kullanılıyor. Damar rahatsızlıklarında, kalp rahatsızlıklarında, kirli kanın alınması noktasında bir alternatif tıp yapılmaktadır.

"1,5 MİLYON ADETLİK KURULU KAPASİTEMİZ VAR"

Samsun’da kapasitemize baktığımızda 1.500 kilogramlık, 1,5 milyon adetlik kurulu kapasitemiz var. Kavak ilçemizde 250 bin adetlik, Bafra ilçemizde 100 bin adetlik yani 100 kilogramlık bir kapasitesi olan üretim tesislerimiz mevcuttur. Sülükler akvaryumlarda, kutularda, değişik bidonlarda ve aynı zamanda toprakta da üretilmektedir.

SÜLÜKLER YURT İÇİNDE DE TÜKETİLİYOR

2023 yılında 47 kilogram tıbbi sülük ihracatının olduğunu açıklayan Sağlam, "Genelde üretimlerimiz yurt içinde alternatif tıpta kullanılmaktadır. 2024 yılında da bugüne kadar 97 kilogram ihracat yaptık. Diğer üretimlerimizde yurt içinde tüketilmektedir. Kapasitemiz çok ama gelen talebe göre başta Avrupa ülkeleri Almanya ve Hollanda ile Uzak Doğu ülkelerine sülük ihracatı yapılmaktadır." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)