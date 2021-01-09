Samsun'dan yılda 20 milyon dolarlık balık ihracatı

Samsun'dan başta AB olmak üzere Japonya, Güney Kore, Çin ile Orta Doğu ülkelerine yapılan balık ihracatından 20 milyon dolar döviz girdisi sağlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'un gerek deniz gerekse iç su potansiyeli bakımından Türkiye'nin en önemli illerinden olduğunu ve kıta sahanlığının uygunluğu nedeniyle orta su trolü balıkçılığının yaygın şekilde yapıldığı bilgisini verdi.

İÇ SU BALIKÇILIĞI ÖNEMLİ

Samsun'da baraj ve lagün gölleri ile akarsularının fazla olması yönünden iç su balıkçılığı bakımından da önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Sağlam, şöyle devam etti:

"Ülkemiz karasularında avlanan balığın yaklaşık yüzde 70'i Karadeniz'den çıkarılmakta, avcılığın yüzde 60'ını da hamsi oluşturmaktadır. Dolayısıyla balıkçılarımızın ortak balık havzası olan Karadeniz'in balık popülasyonunun bilinçsiz ve küçük boyda avcılık yaparak tüketilmemesi, bu konuda duyarlılığın gösterilmesi gerekmektedir. Kent genelinde yoğun olarak hamsi ve çaça balığı avcılığı yapılmakta, avlanan hamsinin bir kısmı ile çaça balığının tamamı balık unu ve yağı fabrikalarında işlenmektedir.

SAMSUN’DA 3 BALIK UNU VE YAĞI FABRİKASI VAR

Samsun'da bu amaçla kurulmuş 3 fabrika mevcuttur. Mevsimine göre avcılığı yapılan ve ticari değeri olan balıklar insan tüketimine sunularak ülke ekonomisine ve insan beslenmesine önemli katkı sağlamaktadır."

HAMSİ, ALABALIK VE DENİZ SALYANGOZU İHRACATI

Samsun'da genel olarak orta su trolü, gırgır, uzatma ağları ve algarna yöntemi ile su ürünleri avcılığı yapıldığını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Kentte 6 balık işleme ve değerlendirme tesisi mevcuttur. Bu tesislerde genel olarak hamsi, alabalık ve deniz salyangozu işlenmekte, bu ürünler başta AB ülkeleri olmak üzere Japonya, Güney Kore, Çin ile Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. İhraç edilen bu ürünler karşılığında ekonomiye yıllık 20 milyon dolar tutarında döviz girdisi sağlanmaktadır."