Sanayi Bakanı Mustafa Varank'tan hoşaf projesine yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Twitter'i aktif olarak kullanan yöneticilerden. Kendisi yayınladığı mesajları ile olduğu kadar, kendisine yönlendirilenlere de yanıt vermesi ile gündeme geliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli üretim konusunu önceleyen çalışmalara attığı imza attığı ve faaliyetlerle anıldığı için kendisine bu anlamda yapılan çalışmalarla ilgili konu başlıkları zaman zaman iletiliyor.

"HOŞAF ZATEN MİLLİ İÇECEĞİMİZ"

Bakan Varank Twitter hesabından "İzzettin Pekgöz" isimli kullanıcı tarafından kendisine iletilen “Milli Organik Hoşaf projemiz vardı. 2023'te boşaltım sisteminde dolaşımda olsun lütfen.” mesajına karşılık olarak “Hoşaf zaten coğrafyamıza özgü bir içecek, kapasitenizi geliştirip daha teknolojik çalışmalar yaparsanız bakanlığımıza başvurabilirsiniz.” yanıtını verdi.

Varank'ın hoşaf projesi için verdiği yanıtı kamuoyunda ilgi gördü.