Sanayi elektriğine indirim

Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 indirim uygulandığını duyuran EPDK, mesken abonelerine de herhangi bir zam yapılmayacağını belirtti.

Elektrikte bugün itibarıyla devreye giren yeni düzenlemeyle elektrikte yeni tarifeler belirlendi.

Yılın son değerlendirme toplantısını gerçekleştiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının ülkemize olumsuz yansımasının önüne geçti.

Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 indirim yapılırken, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürüldü.

Mesken abonelerine de zam yok

Enerji piyasalarındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazında oluşan maliyetleri hassasiyetle takip ettiklerini vurgulayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu.

Ayrıca Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz.

"Tüm tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır"

Piyasadaki elektrik fiyatının düşmesi çok önemli ve olumlu bir gösterge. Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır"







