Sanayi grubundan yeni ihracat rekoru

İhracat artışı, Türkiye'nin büyüme hedeflerine destek veriyor. Sanayi sektörü de tüm zamanların en yüksek sekiz aylık ihracat rakamına ulaşarak bu sürece pozitif katkı sağladı.

Türk sanayi sektörü ihracatta rekorlar yenilemeye devam ediyor.

Türkiye'nin sanayi ihracatı, 123 milyar 54 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracat rakamına ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde 123 milyar 54 milyon dolarlık ihracat elde edildi

Sanayi sektörünün dış satımı yılın sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 arttı. Türk sanayi sektörü, ocak- ağustos döneminde 123 milyar 54 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 74,3

Sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 74,3 oldu.

Sanayi grubunda 12 sektör ihracatta rekora koştu

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 12'si ihracat rekoruna imza attı.

Sanayi grubunda rekor kıran sektörler

Tekstil ve ham maddeleri 6 milyar 953 milyon dolar,

Deri ve deri mamulleri 1 milyar 324 milyon dolar,

Kimyevi maddeler ve mamulleri 22 milyar 630 milyon dolar,

Hazır giyim ve konfeksiyon 14 milyar 248 milyon dolar,

Elektrik ve elektronik 9 milyar 620 milyon dolar,

Makine ve aksamları 6 milyar 533 milyon dolar,

Demir ve demir dışı metaller 9 milyar 927 milyon dolar,

Çelik sektörü 15 milyar 317 milyon dolar,

Çimento cam seramik ve toprak ürünleri 3 milyar 720 milyon dolar,

Mücevher sektörü 3 milyar 572 milyon dolar,

Savunma ve havacılık sanayii 2 milyar 636 milyon dolar,

İklimlendirme sanayii 4 milyar 367 milyon dolar.

AA'nın haberine göre, yılın sekiz ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 8,4, deri ve deri mamulleri yüzde 21,1, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 41,9, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 10,9, elektrik ve elektronik yüzde 6, makine ve aksamları yüzde 9,7, demir ve demir dışı metaller yüzde 30, çelik sektörü yüzde 16,6, çimento cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 24, mücevher sektörü yüzde 5,4, savunma ve havacılık sanayii yüzde 42,2, iklimlendirme sanayii yüzde 9,2, ihracat artışı kaydetti.