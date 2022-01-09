Sanayi ihracatında tarihi zirve

Sanayi sektörü, geçen yıl 170 milyar doları aşan dış satımla ihracatta tarihi zirveye ulaştı. Sanayi sektörünün oluşturan tüm alt sektörler ihracatlarını geliştirme başarısı gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367,7 milyon dolara yükseldi. Bunun içindeki Türkiye'nin sanayi ihracatı ise 2021'de önceki yıla göre yüzde 34 artışla 170 milyar 880,4 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SANAYİ İHRACATI

Sanayi sektörünün ihracatı böylece tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sektörün ihracatı, geçen yılki toplam ihracatın yüzde 75,8'ini oluşturdu.

OTOMOTİV ÖNDE

Sanayiye bağlı sektörler arasında geçen yıl en fazla ihracatı, 29 milyar 342,8 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisinin ardından, 25 milyar 348,5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 22 milyar 351,4 milyon dolarla çelik, 20 milyar 250,4 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 14 milyar 176 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörleri sanayi ihracatındaki ilk 5 sektörü oluşturdu.

EN FAZLA MÜCEVHER SEKTÖRÜ ATAĞA KALKTI

Sanayiye bağlı sektörler arasında bu dönemde en fazla ihracat artışını yüzde 79,5 ile mücevher sektörü gerçekleştirdi.

Mücevher sektörünün ardından yüzde 77,4 ile çelik, yüzde 49,7 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 41,5 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 40,5 ile diğer sanayi ürünleri ihracatını en fazla artıran ilk 5 sektör oldu.

Söz konusu dönemde, sanayiye bağlı sektörlerden tekstil ve hammaddeleri yüzde 39,3, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 38,9, iklimlendirme sanayii yüzde 32,9, deri ve deri mamulleri yüzde 29,6, elektrik ve elektronik yüzde 28,3, makine ve aksamları yüzde 24,9, çimento cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 22,8, halı yüzde 22,1, hazır giyim ve konfeksiyon ile gemi yat ve hizmetleri yüzde 18,3, otomotiv endüstrisi yüzde 14,9 ihracat artışı sağladı.

SEKTÖRLERE EN FAZLA TALEP ALMANYA'DAN

Geçen sene sanayi ihracatında sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi. Almanya'ya demir ve demir dışı metaller 1 milyar 597,5 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 133,8 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon, 3 milyar 465,8 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 681,3 milyon dolar, makine ve aksamları 912,1 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 4 milyar 167,7 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

ABD'ye ise çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörü 658,2 milyon dolar, halı sektörü de 1 milyar 147,1 milyon dolarlık ihracat yaptı.

ÇELİK SEKTÖRÜ EN FAZLA ÜRÜNÜ İSPANYA'YA GÖNDERDİ

Çelik sektörü İspanya'ya 1 milyar 511,8 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörü Birleşik Krallık'a 2 milyar 23 milyon dolar, gemi ve yat hizmetleri Norveç'e 530,8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri Hollanda'ya 1 milyar 337,5 milyon dolar, mücevher sektörü Birleşik Arap Emirliklerine 1 milyar 225,3 milyon dolar, tekstil ve hammaddeleri İtalya'ya 1 milyar 3,7 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.