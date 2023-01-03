Sanayi ihracatı tarihi zirvesine çıktı

Türkiye Ekonomi Modeli tüm dünyanın aksine üretimi desteleyen bir politika yürütüyordu, bu amaç sanayi ihracatının artışında zirveyi yakalanması ile sonuçlandı.

Dün açıklanan aralık ihracat rakamından sonra gözler, ihracat rekoruna en büyük katkısı sunan sektörlere çevrildi.

Türkiye ekonomisinin ihracatta ortaya koyduğu performans, 2022'ye damga vurdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl, 2021'e kıyasla yüzde 12,9 artarak 254 milyar 209 milyon 535 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin sanayi ihracatı, geçen yıl 2021'e göre yüzde 8,8 artışla 185 milyar 880 milyon 772 bin dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

3 sektörden aylık bazda aralıkta ihracat rekoru

Geçen ay elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 492 milyon dolar, makine ve aksamları 1 milyar 29 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 3 milyar 156 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Sanayi ihracatı 2022'de rekor üstüne rekor kırdı

Türkiye'nin sanayi ihracatı geçen yıl, 2021'e göre yüzde 8,8 artarak 185 milyar 880 milyon 772 bin dolara yükseldi. Böylece sanayi sektörünün ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sektörün dış satımı, geçen yılki toplam ihracatın yüzde 73,1'ini oluşturdu.

Sanayi bünyesindeki 10 sektörden ihracat rekoru geldi

Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 16 sektörden 10'u ihracat rekoru kırarak, geçen yıl tekstil ve ham maddeleri 10 milyar 358 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 2 milyar 57 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 33 milyar 524 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 21 milyar 205 milyon dolar, elektrik ve elektronik 15 milyar 193 milyon dolar, makine ve aksamları 10 milyar 371 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 14 milyar 385 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 5 milyar 449 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi 4 milyar 395 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 6 milyar 680 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

2022'de tekstil ve ham maddeleri yüzde 2,1, deri ve deri mamulleri yüzde 18,8, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 31,9, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 4,8, elektrik ve elektronik yüzde 7,3, makine ve aksamları yüzde 10,2, demir ve demir dışı metaller yüzde 16,4, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 18,2, savunma ve havacılık sanayi yüzde 36,9, iklimlendirme sanayi yüzde 7,9 ihracat artışı kaydetti.

Almanya ön planda

Sanayi sektöründe rekor kıran sektörlerde Almanya ön plana çıktı. Almanya'ya deri ve deri mamulleri 164 milyon 233 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 3 milyar 635 milyon dolar, makine ve aksamları 981 milyon 359 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 2 milyar 11 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 702 milyon 703 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

İtalya'ya tekstil ve ham maddeleri 970 milyon 76 bin dolarlık, ABD'ye çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 967 milyon 383 bin dolarlık, Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 273 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 638 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.