Sanayi kapasite raporu sayısı martta aylık bazda yüzde 27,6 arttı TOBB, mart ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini artış yönünde açıkladı.

AA

Kapasite raporunun onaylanması Türk ekonomisi ve istihdama katkı olması açısından çok önemli.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından martta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı belli oldu.

Sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 27,6 artışla 4 bin 898'e ulaştı.

Aktif kapasite raporlarının toplam sayısı 96 bin 613'e çıktı

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Mart 2022'de 88 bin 254 iken geçen ay yüzde 9,5 (8 bin 359) artışla 96 bin 613'e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı 3 milyon 926 bin 23 oldu

Aktif kapasite raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Mart 2022'de 3 milyon 661 bin 251 iken yüzde 7,2 (264 bin 772) artarak, Mart 2023’te 3 milyon 926 bin 23 olarak hesaplandı.

Mart ayında en fazla onaylanan rapor sayısı İstanbul'da

Martta onaylanan kapasite raporlarının 1.327’si İstanbul'da, 388'i Ankara'da, 350'si İzmir'de, 315'i Bursa'da, 240'ı Konya'da, 215'i Kocaeli'nde, 167'si Gaziantep'te, 115'i Tekirdağ'da, 113'ü Kayseri'de, 105'i Adana’da düzenlendi.