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    Sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 3,6 arttı

    TOBB, ekimde onayladığı sanayi kapasite raporu sayısının yıllık bazda yüzde 3,6 oranında artış kaydettiğini açıkladı.
    • 04.11.2022 - 13:10
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    Sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 3,6 arttı

    Sanayi kapasite raporu sayısı, ekonomideki gelişmeyi gösteren verilerden.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Ekim ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

    Buna göre, geçen ay onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 3,6 artarak 4 bin 715'e yükseldi.

    10 ayda kapasite raporu sayısı yüzde 8,4 arttı

    Yılın 10 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artarak 45 bin 416'ya çıktı.

    Sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 3,6 arttı #1

    En fazla rapor İstanbul'da üretildi

    En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 3 il, 1365 raporla İstanbul, 315 ile Ankara, 313 raporla Bursa olarak belirlendi.

    TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Ekim 2021'de 84 bin 177 iken geçen ay yüzde 12 yükselerek 94 bin 284'e ulaştı.

    Toplam çalışan sayısı da ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artışla 3 milyon 835 bin 855 olarak hesaplandı.


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