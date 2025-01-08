Sanayi kapasite raporu yıllık bazda yüzde 7,3 geriledi

AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), aralık ayına ve 2024'ün tamamına ait sanayi kapasite raporunu açıkladı.

Buna göre, Aralık 2024'te onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 7,3 azalarak 49 bin 450'ye düştü.

ARALIK AYINDA RAPOR SAYISINDA ARTIŞ

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Aralık 2023'te 97 bin 294 iken geçen ay yüzde 0,4 artışla 97 bin 681'e yükseldi.

ÇALIŞAN SAYISI YÜKSELDİ

Çalışan sayısı Aralık 2024'te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 4 milyon 333 bin 595 olarak hesaplandı.