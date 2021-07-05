Sanayi sektörü ikinci yarıdan umutlu

Sanayiciler yılın ikinci yarısında sanayinin çarklarının daha hızlı döneceğine inandıklarını dile getirerek bunun yatırımlarla başarılabileceğini vurguluyor.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, yılın ikinci çeyreğinde de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde artış beklediklerini aktardı.

Hem yılın ikinci yarısı hem de yılın ikinci çeyreğinin ümit verici olduğunu ifade eden Doğan, "Dolayısıyla yılın ikinci çeyreğinde de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde bir artış beklemekteyiz. Ayrıca, yatırımlarda oluşacak artış, yılın ikinci yarısında da sanayi üretimi artışını destekleyecektir. Koronavirüs kısıtlamalarının yavaş yavaş kalkması ve aşılanmanın oldukça hızlanarak yaygınlaşması da sanayi üretimindeki artış trendinin güçlenerek süreceğine işaret etmektedir." dedi.

“İMALAT SANAYİDE İSTİHDAM VAR”

Doğan, "İmalat sanayi üretimi artış oranının sanayinin diğer alt sektörlerine oranla daha yüksek olması nedeniyle sektörün istihdam açısından potansiyel arz ettiği düşünülmektedir." dedi.

"KOBİLER SIKINTILI DÖNEMLERDE GEÇİYOR"

Salgın ile birlikte daralan pazarlarda küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemli sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığını ve ayakta kalma mücadelesi verdiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi borçları ve maliyetlerinin gün geçtikçe arttığı bir ortamda KOBİ'lerin işletme sermayesini desteklemek adına bu borçların maliyetlerini destekleyici, borçları yapılandırıcı teşvik sistemlerinin ivedilikle dizayn edilmesi ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Sanayi sektörünün ayakta kalmasının bu sektöre ara malı veya ham madde üreten küçük ve orta ölçekli firmaların da kaderine bağlı olduğu göz ardı edilmemelidir."