Sanayi tesislerindeki elektrik kısıtlaması yarın kalkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak'ta biteceğini açıkladı.

Türkiye'de İran'ın arıza gerekçesiyle doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesmesiyle sanayi üretimine enerji kısıtlamasına gidilmişti.

Bu kısıtlama üretimde aksaklıklara neden olacağı nedeniyle sektörde huzursuzluğa neden oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu konuda yeni bir açıklama yaparak kısıtlamalar için alınan son kararları duyurdu.

ELEKTRİK KISITLAMASI YARIN BİTECEK

Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

Fatih Dönmez , "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak" dedi.

DOĞAL GAZ KISITLAMASI YÜZDE 20'YE DÜŞECEK

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyuran Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

GAZ ARZI TEST AMAÇLI BAŞLADI

Konuya ilişkin bir açıklama da, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ), geldi.

BOTAŞ, İran'dan Türkiye'ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını bildirdi.

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurumun sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranının 31 Ocak saat 08.00 itibarıyla yüzde 20'ye düşürüldüğü açıklandı.

İran'dan Türkiye'ye gaz arzı Gürbulak giriş noktasındaki teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla 10 gün süreliğine durdurulmuştu.