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    Sanayi üretim beklentisi belli oldu

    Ekim ayına ait sanayi üretimi beklenti anketi sonucuna göre, yüzde 0,3 azalma bekleniyor.
    • 09.12.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 14:22
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    Sanayi üretim beklentisi belli oldu

    Bazı ekonomik veriler açıklanmadan önce çeşitli kurumlar, ekonomistlerin görüşünü alarak bir tahmin paylaşıyor. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi de bu yönde sonuçlandı.

    Sanayi üretiminin ekimde yıllık olarak yüzde 0,3 azalması öngörülüyor

    Ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalmasını bekliyor.

    Ankete 8 ekonomist katıldı

    AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Aralık Salı günü saat 10.00'da açıklanacak Ekim 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Buna göre, ekonomistlerin ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 0,3 azalış yönünde oldu.

    Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 1,9 düşüş ila yüzde 0,75 artış aralığında yer aldı.

    Sanayi üretim beklentisi belli oldu #1

    Üretimin yıllık bazda yüzde 0,2 azalması bekleniyor

    Ekonomistler, ekimde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 0,2 azalacağını öngörüyor.

    Sanayi üretiminde eylül verileri

    Arındırılmış sanayi üretimi endeksi eylülde aylık yüzde 1,6 azalırken, yıllık yüzde 0,4 artış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 0,4 yükselmişti.


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