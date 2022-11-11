Sanayi üretimi endeksi eylülde düştü

Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,6 gerilerken, yıllık bazda yüzde 0,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı sanayi üretimini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azaldığı görüldü.

İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 1,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 2,4 azaldı.

Aylık yüzde 1,6 azaldı

Aylık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise 2022 yılı eylülde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin de yüzde 1,7 azaldığı kayıtlara geçti.