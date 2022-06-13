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    Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

    TÜİK, nisan ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı yıllık yüzde 10,8'lik artış, beklentilerin üzerinde geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 10:06
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    Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

    Sanayi üretimi Türkiye ekonomisi için önemli bir veri olarak dikkati çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı sanayi üretim verisini aktardı.

    Sanayinin alt sektörleri (incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

    Sanayi üretimi aylık aynı kaldı

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı.

    Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı #1

    Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı #2

    Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı #3


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