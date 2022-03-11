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    Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,6 arttı

    TÜİK, bugün sanayi üretimi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi ocak ayında ocakta aylık bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık bazda yüzde 7,6 artış gösterdi.
    • AA
    • 11.03.2022 - 13:45
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    Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,6 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

    Buna göre, ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8,2 artış oldu.

    Ocak ayında üretimin aylık düşüşünde İran'dan Türkiye'ye gelen doğalgazın arıza dolayısıyla kesintiye uğraması, OSB'lerde enerji kısıtlarına neden olmuştu. Bu durumun üretime etkisi olduğu belirtiliyor.

    MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI SEKTÖRÜNDE YILLIK YÜZDE 8,3 ARTIŞ YAŞANDI

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, imalat sanayi sektöründe yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 5,6 arttığı görüldü.

    Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,6 arttı #1

    SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 2,4 azaldı.

    Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 düştü.


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