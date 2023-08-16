Sanayi üretimi rüzgarı: Euro Bölgesi'nde haziranda yükseliş gözlendi Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda, bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi ve ayrıca gayri safi yurtiçi hasılası ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,6 arttı.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda, bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarken, Haziran 2022'ye göre ise yüzde 1,2 azaldı.

AB'de de sanayi üretimi haziranda, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 geriledi.

Sanayi üretiminde aylık en fazla artış yüzde 13,1 ile İrlanda'da gerçekleşti

Haziranda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 13,1 ile İrlanda'da, yüzde 6,3 ile Danimarka’da ve yüzde 3,2 ile Litvanya’da belirlendi.

Aylık en fazla düşüş ise yüzde 5,3 ile İsveç’te yaşandı

En fazla düşüş ise yüzde 5,3 ile İsveç’te yüzde 3,3 ile Finlandiya ve Malta’da ve yüzde 3 ile de Belçika’da tespit edildi.

Sanayi üretiminin yıllık bazda en fazla artışı Danimarka’da

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 12,3 ile Danimarka’da, yüzde 8,3 ile İrlanda’da ve yüzde 3,6 ile Slovakya’da artarken, Estonya’da yüzde 12,7, Bulgaristan’da yüzde 9,3, Belçika’da yüzde 7,6 geriledi.

Gayri safi yurtiçi hasıla verileri paylaşıldı

Eurostat, aynı zamanda gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verilerini de yayınladı.

Euro Bölgesi'nde GSYİH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,6 yükseldi. Açıklanan geçici rakamlara göre, AB'de GSYİH yüzde 0,5 arttı.

En yüksek büyüme yüzde 2,8 ile İrlanda'da gerçekleşti

Üye ülkeler arasında en yüksek büyüme yüzde 2,8 ile İrlanda'da gerçekleşirken, onu yüzde 2,7 ile Romanya izledi.

Euro Bölgesi'ndeki büyüme rakamları

Aynı dönemde Estonya (eksi yüzde 3), Macaristan (eksi yüzde 2,3), Polonya (eksi yüzde 1,3), Çekya (eksi yüzde 0,6), Letonya (eksi yüzde 0,5) ve Almanya (eksi yüzde 0,1) negatif büyüme kaydetti.